Jafet Soto tomó esta sorpresiva decisión con Marcel Hernández

Jafet Soto, técnico y presidente del Herediano, tomó una decisión sorpresiva con una de sus principales figuras, como lo es el delantero Marcel Hernández, a quien dejó en la suplencia para el juego ante Cartaginés de este sábado.
El entrenador florense ha tomado diversas decisiones para tratar de regresar al triunfo y una de ellas fue la de sentar al cubano, quien es el goleador del Apertura 2025 y uno de sus máximas estrellas, quien además está negociando la renovación de contrato en el Team.
Junto al isleño, otras figuras ofensivas como Kenneth Vargas, Ronaldo Araya y Joshua Navarro quedaron en banca para darle el peso ofensivo a Jurguens Montenegro y Brian Rubio.
Un debutante en herediano
Por segundo juego seguido sentó a Danny Carvajal y le dio el marco a Aarón Cruz, además le dio el chance de debutar al muchacho de 20 años Alejandro Martínez, quien juega como extremo.