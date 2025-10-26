Torneo Nacional

Jafet Soto tomó esta sorpresiva decisión con Marcel Hernández

Jafet Soto tomó una decisión con Marcel Hernández que causa gran sorpresa

Por Sergio Alvarado

Jafet Soto, técnico y presidente del Herediano, tomó una decisión sorpresiva con una de sus principales figuras, como lo es el delantero Marcel Hernández, a quien dejó en la suplencia para el juego ante Cartaginés de este sábado.

El entrenador florense ha tomado diversas decisiones para tratar de regresar al triunfo y una de ellas fue la de sentar al cubano, quien es el goleador del Apertura 2025 y uno de sus máximas estrellas, quien además está negociando la renovación de contrato en el Team.

Marcel Hernández estará en la suplencia del Herediano ante Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Junto al isleño, otras figuras ofensivas como Kenneth Vargas, Ronaldo Araya y Joshua Navarro quedaron en banca para darle el peso ofensivo a Jurguens Montenegro y Brian Rubio.

Un debutante en herediano

Por segundo juego seguido sentó a Danny Carvajal y le dio el marco a Aarón Cruz, además le dio el chance de debutar al muchacho de 20 años Alejandro Martínez, quien juega como extremo.

Alineación herediano Cartaginés
Alineación de Herediano ante Cartaginés. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)
