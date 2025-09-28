Torneo Nacional

Jafet Soto volvió e hizo cambios en la alineación titular del Herediano para enfrentar a Guadalupe

Herediano juega este sábado en el regreso de Jafet Soto al banquillo

Por Sergio Alvarado
Jafet Soto volverá a sentarse en el banquillo de Herediano en el partido del sábado 27 de setiembre contra Guadalupe.
Jafet Soto vuelve este sábado como entrenador del Herediano. (Prensa Herediano/Club Sport Herediano)

Jafet Soto vuelve este sábado al banquillo del Herediano cuando enfrenten a Guadalupe FC a las 8 p.m en un encuentro que los florenses tienen la obligación de triunfar tras dos derrotas al hilo.

Luego de despedir a Hernán Medford el domingo anterior, Jafet Soto tomó decisiones en el once estelar del Team, como devolver a la titular a figuras como Getsel Montes y Ronaldo Araya.

En el Team está ausente Allan Cruz, tras ser expulsado en la fecha anterior en Puntarenas FC, quien tomó el lugar de Joshua Navarro que pasó al banquillo.

El bicampeón nacional sale con Danny Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Haxzel Quirós, Aarón Murillo, Getsel Montes, Elías Aguilar, Kenneth Vargas, Ronald Araya y Marcel Hernández.

