Javier San Román reconoció abiertamente lo que muchos piensan del Municipal Grecia

Javier San Román fue muy sincero que a Grecia ya no lo salva nadie del descenso. (Jose Cordero)

Javier San Román, dueño y técnico del Municipal Grecia, tuvo que reconocer este sábado la dura realidad que enfrenta su equipo, el cual prácticamente, ya está con un pie en la segunda división.

Luego de la derrota en casa ante el Santos, las Panteras quedaron virtualmente condenadas, al punto que su jerarca comentó que no espera milagros y que es “muy difícil que nos salvemos, ahora lo que nos toca es cerrar dignamente”.

Con nuevo puntos por jugar. Santos le saca ocho unidades, Puntarenas siete y Pérez cinco (con un partido menos) en la lucha por el no descenso, situación que les explotó en la cara a los occidentales.

Todas las promesas de que traería fichajes de primera, que no estaban al alcance de ningún equipo en Costa Rica, y que no se iban a ir de la máxima categoría terminó en puro humo por parte de San Román.

“Es un fracaso mío, es el fracaso más grande de mi carrera; en México fui campeón en cuatro categorías como técnico, directivo y jugador, y así como presumo esos logros, también tengo que afrontar este que es el peor fracaso. No hay que darle vueltas, no soy la víctima, sino el principal culpable. No supe leer el fútbol de acá”, comentó en conferencia de prensa.

“Esto es mi culpa, yo hice la planeación, creo que nos afectaron muchísimo esas diez fechas del torneo pasado donde hicimos dos puntos; tiramos diez fechas a la basura, acá yo traté, hice 18 puntos en 19 juegos, creí que nos podía alcanzar y no nos ha alcanzado. Lo asumo como tal, acá el único responsable en el tema deportivo soy yo, la culpa es mía”, destacó.

Aunque, matemáticamente, no están descendidos, Javier ya habla como si el tema estuviera liquidado.

“La verdad teníamos mucha ilusión en salvarnos, no teníamos, como lo venía diciendo, hablado este escenario. Tengo un socio extraordinario que está en las más malas y vamos a ver, nunca digas nunca si me quedaré, mi vida ha cambiado, Costa Rica me dio dos hijos, estoy abierto a todo y no me cierro a nada, veremos qué pasa”, añadió.