Javon East se metió en un broncón en Israel por un equipo que le causó un gran perjuicio a Saprissa

Javon East está en serios problemas en Israel, país en el que juega para el Hapoel Haifa desde enero del 2025, por una acción por la que quedó afuera del club y por la que hasta tuvo que salir a ofrecer disculpas al equipo y su afición.

Las imágenes que desataron el conflicto en Israel

Medios israelíes informaron que el exjugador del Saprissa y Santos en Costa Rica fue dado de baja tras filtrarse imágenes en las que se le veía con el uniforme del Hapoel Beer Sheva -equipo que demandó al club morado en su momento-, y firmando el contrato.

“El delantero firmó un contrato con el Hapoel Beer Sheva el jueves, que dará inicio a la temporada 26/27, y se publicaron fotos del atacante con el uniforme completo, aún bajo contrato con el Hapoel Haifa”, destacó el medio Sports Rabbi.

Javon East se puso la camiseta del Hapoel Beer Sheva en Israel mientras todavía era jugador del Hapoel Haifa por lo que tuvo que ofrecer disculpas. (Tomada de X/Tomada de X)

El entrenador lo calificó como una traición

El medio reprodujo declaraciones de Haim Silvas, entrenador del Haifa, en las que afirma que, tras lo visto, Javon no podía continuar; lo sacó del partido que jugaron el fin de semana y lo consideró toda una traición.

“El Hapoel Haifa es un club respetado con una historia gloriosa y una afición profundamente conectada con el equipo y el club. Para mí, un requisito fundamental para cualquier jugador que juegue en este equipo es respetar al club, a los jugadores y a la afición. Es legítimo que un jugador desee progresar económica y profesionalmente, y existe una manera adecuada de hacerlo.

“Al ponerse la camiseta, East actuó de manera irresponsable, con falta de tacto y con total falta de respeto hacia el club, sus compañeros y los devotos fanáticos. El club y el equipo están por encima de todo.

“Espero lealtad, concentración y compromiso absolutos con el importante objetivo que tenemos por delante. Estas son condiciones innegociables. Mi decisión es que East no estará en la convocatoria para el partido de mañana”, dijo.

Javon East llegó al Haifa en enero del 2025. Instagram Javon East. (Instagram Javon East. /Instagram Javon East.)

La reacción de la afición y el mensaje de disculpas

Tras la bronca, al exmorado se le vino el mundo encima; medios y aficionados lo han atacado con mucha dureza y le señalaron una gran falta de profesionalismo de su parte.

Ante todo lo sucedido, Javon apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que ofreció disculpas por lo sucedido, aunque ya no pueda echar el tiempo atrás.

“Queridos fans del Hapoel Haifa. Lamento mucho la situación. No fue mi intención irrespetar al club o a los fans. Yo quiero y respeto a todos ustedes porque me han mostrado mucho amor y apoyo desde el primer día que firmé. Realmente, lo siento desde el fondo de mi corazón”, indicó en la historia publicada este lunes.

Javon East se puso la camiseta del Hapoel Beer Sheva en Israel mientras todavía era jugador del Hapoel Haifa por lo que tuvo que ofrecer disculpas. (Tomada de X/Tomada de X)

El Beer Sheva, un nombre con historia para Saprissa

De esta manera, la salida de Javon del Haifa se dio de la manera más polémica posible para pasarse de acera con el Beer Sheva, en una liga sumamente pasional.

En Costa Rica el nombre del Beer Sheva es conocido, porque allí jugó el costarricense Jimmy Marín entre el 2019 y el 2020, antes de volver al Saprissa en el 2020.

Por esas cosas de la vida, resulta que el nuevo equipo de Javon es el que demandó a Saprissa en el 2021 y al que el Monstruo le tuvo que pagar 216 millones de colones el año pasado.

El caso se remonta al 2020 cuando la S se trajo a Jimmy de vuelta al país, por lo que tuvieron que negociar con el Hapoel, con la condición de que, si Marín era vendido, la plata de la negociación sería para los israelíes.

El Hapoel Beer Sheva fue el club que demandó a Saprissa por la transferencia de Jimmy Marín a Rusia. (Jose Cordero)

Cuando el tico se fue para el Orenburg de Rusia en el 2022, los morados se negaron a darles a los israelíes el dinero que les entró por el traspaso, al argumentar que no hubo una venta de por medio, sino que el cuadro ruso solo había pagado la cláusula de rescisión.

En el 2022, el Hapoel demandó a Saprissa ante FIFA y, originalmente, les ganó el pleito, pero los ticos mandaron el caso al TAS y en junio del 2025 el Tribunal Deportivo obligó al Monstruo a cancelar la deuda.

De esta manera, Javon se ve involucrado en otra polémica más en su carrera.