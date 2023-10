Jeaustin Campos confesó que Saprissa al fin le cumplió un viejo acuerdo y tiró una chinita al aire

A Jeaustin Campos le debían dinero del título ganado en Saprissa en el 2022 (John Durán)

El Deportivo Saprissa finalmente cumplió con una de las deudas que sostenía con Jeaustin Campos por concepto de unos premios que no le habían pagado cuando dirigió a los morados.

El entrenador del Herediano confesó que después de tirarle un par de chinitas finalmente tiene el dinero y ahora ya no tiene nada que reclamarle al Monstruo en la parte económica.

“Valió el recadito porque rapidito me pagaron lo del premio, era un premio que teníamos por ahí (por ser campeón del Apertura 2022 con Saprissa), no voy a cobrar el otro porque ese no me corresponde (el del título del Clausura 2023, torneo que él inicio), pero sí, sí, ese ya está resuelto”, comentó ante la consulta del periodista Anthony Porras de Radio Columbia.

Campos y Saprissa terminaron mal su relación a finales de marzo cuando el técnico fue despedido por acusaciones de racismo contra el delantero Javon East.

Aunque no hubo partido en Guanacaste, Jeaustin igual habló con los medios en el estadio Chorotega en el que además tiró un par de chinitas más y hasta recordó lo polémica que se hizo en febrero cuando en un chat de árbitros de primera división, lo atacaron que no había que aguantarle nada.

Con nombres y apellidos, Campos contó que un árbitro le confesó que eso se armó por ser él, porque hay otros entrenadores que hacen y dicen cosas peores y no les pasa o dicen nada.

“Acá han abierto chats de árbitros, acá no es qué se dice sino quién lo dice. Recientemente he escuchado a algunos entrenadores decir cosas que si yo las dijera estaría firmando en la delegación todos los fines de semana, entonces es un poco frustrante porque hay cosas que se dicen y no hay tema salvo quien sea el que lo diga”

“Se lo digo con nombres y apellidos, a mí Pedro Navarro me dijo que todo ese enredo (del chat de árbitros donde lo criticaban) se armó porque era yo, así me lo dijo: ‘esto se armó porque es usted que es un pez grande, un pez gordo, hay una repercusión, sos el entrenador de allá y tal’, por eso frustrante porque al final no es lo que se dice, sino quién lo dice, así es el fútbol es el paquete que tengo que jugar”, comentó a la radio.