Jefry Valverde confiesa lo que piensan los jugadores de Saprissa de Vladimir Quesada

Jefry Valverde comentó que la ausencia de Mariano Torres en el clásico por sanción no cambiará sus intenciones de buscar el triunfo. (Marvin Caravaca)

Jefry Valverde fue uno de los jugadores más importantes del Deportivo Saprissa en la victoria contra Cartaginés y explicó que este triunfo refuerza el voto de confianza que tienen los jugadores con el técnico Vladimir Quesada partido a partido.

El jugador mantiene que el camerino va con Quesada hasta el final, pese a las últimas dificultades que han vivido.

“El respaldo a Vladimir Quesada no ha sido solo en este partido, desde que asumió al equipo siempre hemos estado con él. Nuestra responsabilidad es ir a la cancha y dar el 100%. Lo que ha hecho el profesor no ha sido sencillo, guiarnos por varios campeonatos.

“El equipo salió a buscar el partido y lo ganamos, esto es un voto de confianza para él”, comentó.

Agregó que la pérdida de Mariano Torres para el clásico nacional por la expulsión en el cierre del juego ante los brumosos no será impedimento para buscar los tres puntos.

“La expulsión no me quedó claro cómo sucedió y seguramente no estará en el Clásico Nacional. El equipo siempre seguirá enfocado. En algunos momentos de la temporada nos ha pasado que no jugamos sin Kendall Waston, Mariano Torres o David Guzmán y todos estamos preparados para suplir ese espacio de la mejor manera”.