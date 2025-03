Jeikel Venegas abrió su corazón tras duros momentos y nos reveló sus planes con Melania Villalta

Jeikel Venegas y Melania Villalta pasan un gran momento en su relación. (Instagram)

Jeikel Venegas vivió tempestades y momentos muy difíciles durante el 2024, un año que lo puso a prueba en muchos aspectos, con problemas de índole personal y una lesión que lo mantuvo lejos de la cancha por muchos meses, los cuales, como a cualquier persona, le golpearon su ánimo en determinado momento.

En medio de las dificultades, el volante del Cartaginés nos comentó que hubo una persona que le fue incondicional, que siempre estuvo a su lado, que lo apoyó en las malas y las peores, y le demostró de qué está hecha. Ella es su novia Melania Villalta.

El brumoso considera que Dios se pasó de bueno con él al ponerle en su camino a una mujer como ella, quien le ha demostrado con hechos qué clase de persona es, y con quien ya lleva dos años viviendo juntos.

Al final, cuando el físico, la mente y el corazón están bien, es la receta ideal para que todo vaya puras tejas, nos dijo.

“Totalmente de acuerdo, eso es muy cierto, cuando usted mentalmente está bien y con el corazoncito igual, creo que las cosas salen siempre agarradas de Dios, como debe ser siempre”, explicó.

Jeikel Venegas nos confesó que ya ha pensado en dar el paso al altar con su novia Melania Villalta

¿Con Melania pasan un lindo momento, por lo que nos dice?

Sí, sí, la verdad es que ella es una gran mujer. Vino a mi vida a cambiar mi norte por completo para bien, y ha sido mi mayor apoyo. A mí me toca compensárselo con amor, con tranquilidad y con paz.

¿En sus momentos más complicados, entonces ella fue de sus mayores apoyos?

Claro, fue la número uno que estuvo allí a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando en el momento (filtración ilegal de un video íntimo y una seria lesión). Ella no le tuvo miedo a nada, es una muchacha muy valiente, no cualquiera se queda, ni cualquiera vive conmigo lo que yo viví. Creo que eso le da algo especial a la relación, al nivel que tenemos, a hacer las cosas mucho mejor y entregarle mi corazón.

A pesar de las circunstancias de un error, ahí se quedó. ¿Esa fue la mayor prueba de amor que le dio?

Así es, ahí se quedó, efectivamente. Se lo digo muy sinceramente, estoy muy agradecido con Diosito que me la puso en el camino, muy agradecido con ella por no abandonarme en un momento que cualquiera lo haría. Por eso mi admiración para ella, toda la felicidad del caso de estar con una gran mujer como ella.

Si las cosas están tan bien entre ustedes, ¿será que suenan campanas de boda y tienen planes de unir sus vidas? Obviamente, tiene que ser un plan.

Sí, sí, claro, tenemos nuestros planes a futuro. Dios primero se nos van a dar, sé que así va a ser, pero vamos paso a paso, consolidando algo tan bonito, que ha costado, pero ha sido sumamente increíble. Esperemos ir por un buen camino.

Algunas publicaciones muestran que ya están viviendo juntos. ¿Es parte de esos pasos?

Sí, sí, ya tenemos bastante tiempo de vivir juntos; tomamos esa decisión que sería lo mejor para los dos, nos apoyamos mutuamente en todo, ha sido algo muy lindo.

¿Cuánto tienen ustedes de relación?

Nosotros tenemos dos años de relación y dos años y medio de conocernos.

Jeikel Venegas volvió con toda la leche para darlo todo por el Cartaginés. (Cortesía del Cartaginés/Cortesía del Cartaginés)

Lesiones quedaron atrás para Jeikel Venegas

Sin duda que un muy buen estado de ánimo, el apoyo de Mela y de sus seres queridos fueron clave para que además pudiera recuperarse de una horrible fractura de tobillo que lo tuvo lejos de las canchas por siete meses.

Al final, con mucha determinación y fuerza de voluntad, Venegas volvió a las canchas en febrero, dos meses antes de lo que se tenía previsto, y desde entonces, poco a poco, busca retomar su mejor ritmo y nivel.

“Creo que he regresado de la mejor manera; no ha sido fácil, pero poco a poco, me he sentido mejor y espero pronto estar al 100%. Los primeros dos meses fueron muy duros, la verdad, pensar en la lesión que me había pasado y todo el entorno que me estaba pasando en ese momento, no fue nada fácil.

“Uno tiende a sentirse mal, a llorar, pero para eso está la familia, y mi novia que me apoyaron mucho. Gracias a todos ellos porque me ayudaron a que no fuera tan complicado”, comentó.

La fortaleza mental fue su principal pilar para que, pese a las pruebas, no derrumbarse ante golpes duros como la lesión y la violación a su intimidad con la filtración de un video, cosa que para cualquiera es difícil, más aún siendo figura pública.

“Sí, sí, fue muy complicado, yo a nadie le deseo que pase por lo que yo viví, tantas cosas que se vinieron, pero también soy consciente y muy creyente que hay cosas que tienen un porqué, y que otra persona aprovechó. Al final no sé por qué lo hacen, pero si fue así, yo respeto todo eso, todo lo dejé en manos de Dios, porque no he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir o sentirme mal, son cosas que tomé con todo el apoyo necesario”.

Poco a poco, Jeikel va tomando su nivel, y como él mismo lo dijo, cuando el corazón, la mente y el físico están bien, está el camino correcto para volver a ser el futbolista que se convirtió en ídolo de la afición brumosa.