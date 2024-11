Joel Campbell dejó pistas sobre su futuro en el fútbol

Joel Campbell estuvo en el Morera Soto viendo el partido entre Alajuelense y Herediano. Foto: Rafael Pacheco.

Joel Campbell se prepara para un periodo de decisiones importantes. Su salida del Atlético Goianiense de Brasil es un hecho, lo que significa que en 2025 vestirá nuevos colores... o tal vez no del todo.

La principal posibilidad que tiene el extremo de la Selección de Costa Rica es volver a Alajuelense, club que es el dueño de su ficha hasta el 2026 y adonde se dejó ver este martes en el estadio Morera Soto.

Si se diera esta opción que es la más natural en su caso, pasaría de usar el rojinegro que usa el ‘Dragao’ en Brasil a los mismos tonos que utiliza el León en Costa Rica, con lo que cambiaría sería solo el escudo.

Desde que se fue a Sudamérica, Campbell se ha mantenido muy vigente en lo relacionado a los manudos, sube fotos a sus historias viendo partidos, les saluda o felicita en momentos importantes y este martes andaba feliz junto a sus excompañeros.

Internacionalmente no hay reportes o no se conocen que tenga ofertas , por lo que su destino estaría en Costa Rica de donde incluso su esposa e hijos no se marcharon nunca y se les veía comúnmente en la Catedral vistiendo la chema eriza.

