Joel Campbell dejó un mensaje muy claro sobre si mejoró su nivel tras críticas de Gustavo Alfaro

Joel Campbell eludió hablar de los señalamientos que le ha realizado Gustavo Alfaro y si ha mejorado su nivel por ellos. (JOHN DURAN)

Joel Campbell, por ser el fichaje bomba más rimbombante de Alajuelense, siempre está bajo la lupa por su rendimiento, pues es un jugador del que se espera mucho.

Un punto que marcó a Joel en los meses anteriores fueron las palabras de Gustavo Alfaro, seleccionador de Costa Rica, quien ha señalado en varias ocasiones desde febrero que el atacante debe mejorar algunos aspectos y que están trabajando para “desarrollarlo”.

Ante todos los comentarios que ha dicho el profe, le consultamos a Campbell cómo ve su nivel de hoy y si por ellos ha mejorado respecto a los últimos meses, cuando Alfaro le hizo diversas observaciones.

Por lo dicho se puede entender que las palabras no le hicieron mucha gracia, pues él sabe lo que da.

“Yo de la opinión de la gente no digo nada, es respetable, cada quién opina o dice lo que ve, lo que entiende, lo que quiere. Yo realmente nunca he hablado de mi rendimiento porque al final el fútbol es impredecible, al final no se sabe cómo uno va a jugar el siguiente partido.

“Yo como deportista trato de prepararme lo mejor posible y hacer las cosas de la mejor manera en el partido que sigue, pero al final todo puede pasar en el fútbol. Yo me siento feliz, contento de jugar y al final estoy disfrutando”, comentó ante la pregunta de La Teja.