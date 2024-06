Joel Campbell les responde a todos los que le cuestionan que sea suplente en Costa Rica

Joel Campbell apenas jugó nueve minutos ante San Cristóbal y Nieves. (John Duran)

Joel Campbell vive un rol muy diferente al que siempre había tenido en la Selección de Costa Rica, ya que actualmente solo juega apenas unos minutos y la suplencia se ha hecho parte de su “normalidad” en la era del técnico Gustavo Alfaro.

En los siete partidos de la Sele bajo el mando del técnico argentino, el atacante manudo solo fue titular en uno, en el estreno del sudamericano en el banquillo y en el que los ticos cayeron de manera estrepitosa 3-0 en casa ante Panamá por la Liga de Naciones.

Luego del debut del Lechuga, una de los cambios que hizo fue mandar a Joel a la banca, inamovible de la formación en los tres procesos mundialistas anteriores.

Alfaro ha dicho en diversas ocasiones que aún no ve la mejor versión de Campbell y que por ahora siente que puede aportar más entrando de cambio, pues la dinámica y la presión de 90 minutos le puede pesar.

El manudo no hace dramas y envía un mensaje de no ceñirse en los roles y tampoco de creer que esta es la selección de Joel, al contrario, es de todo un grupo.

LEA MÁS: Manfred Ugalde se sincera y reconoce una innegabla realidad sobre su sequía goleadora

“Creo que no hay ningún rol, acá todos vienen a luchar por ser titular y solo juegan once, pero esto es una selección, un equipo en el que tenemos que luchar todos de la misma forma, ya sea de cambio, titulares o en la gradería, para ir a Mundial tenemos que sumar en donde nos toque.

“Yo me siento normal, es fútbol, no siempre se puede ser titular, lo importante es que la Selección gane y esto no se trata de Joel, Francisco o Brandon, es una selección de muchos, el profe es que decide quienes juegan y los demás a seguir entrenando con humildad, porque al Mundial vamos todos”, dijo.

Joel Campbell habló su rol como suplente en la Selección de Costa Rica.

Luego del retiro de figuras como Keylor Navas, Celso Borges o Bryan Ruiz de la Tricolor, muchos pensaban que Joel sería el abanderado de este nuevo grupo y que seguiría inamovible, lo cual no pasó y el jugador afirma que nunca esperó eso, ante una consulta de La Teja.

“No sé por qué se están ensañados con los roles, esto es fútbol y la Selección es de todos, nunca hay un jugador que la Selección sea de tal, de un nombre o de tal otro, por eso insisto, acá hay que apoyar siempre, ya sea de cambio o de titular, hay que sumar en donde nos toque. Yo siempre trabajo para ser titular, pero si me toca ser suplente, me toca ayudar al equipo en lo que más pueda”, comentó.

Este jueves ante San Cristóbal y Nieves solo jugó nueve minutos, en la zona mixta el futbolista no se salió de su discurso, en el que mientras tanto, según lo dijo el propio Alfaro, sigue esperando la mejor versión de Joel.