Johan Condega no tuvo pelos en la lengua para hablar de lo que pasó con el arbitraje contra Alajuelense

Johan Condega espera que el arbitraje para Santa Ana en los próximos juegos sea más equitativo. (Jose Cordero)

Johan Condega no salió del todo satisfecho del empate que le sacó Santa Ana FC a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Morera Soto.

El futbolista estuvo feliz por el primer punto que tuvieron en la temporada, pero se mostró molesto por la actuación del árbitro Bryan Cruz y los penales que no les pitaron, principalmente en el cierre a Bryan Astúa, que les pudo dar la victoria.

“Tuvimos un penal muy claro, eso es lo que a nosotros nos pasará factura, esos penales no los van a pitar, vamos a ser claros, no estoy hablando de los árbitros, pero esos penales nos los van a pitar, si hubiera sido al revés es penal.

“Por supuesto, fueron dos penales, el de Cheves y Bryan Astúa al final, porque si hubiera sido de la Liga con el grito de la gente los marca, ahí es donde condiciona a un equipo que viene de la Liga de Ascenso”, comentó.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, le da la razón.

“El portero sujetó al jugador de Santa Ana, arremetió contra él y era falta de penal”, citó Bejarano.

Condicionados

Condega también reclamó por la forma en cómo les pitó, como la tarjeta amarilla que le mostraron al minuto 35 en una jugada con Diego Campos.

“Diego Campos me entró con todo y me sacó la bola, yo le entré con todo a él, le saqué la bola, pero a mí me sacaron amarilla, ¿por qué a Santa Ana sí, que es equipo chico y a la Liga no?, ¿por ser equipo grande?

“Es un derecho de piso que debemos pagar, porque para el árbitro es más fácil condicionar un equipo pequeño que a un grande, porque sabe el peso que conlleva, lo digo porque también he estado en equipo grande.

“Al final no puedo decir absolutamente nada de los árbitros porque no quiero que me sancionen, están quedando expuestos, tal vez esto que estoy diciendo, contra Herediano, podría ser peor”, agregó.