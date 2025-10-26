Johan Venegas debió ser traslado al hospital al salir de juego entre Herediano y Cartaginés

Johan Venegas, atacante del Cartaginés, fue traslado este sábado por la noche al hospital luego de una fea caída que sufrió en el partido ante el Herediano.

Juan Carlos Herrera, preparador físico de los blanquiazules, le confirmó a La Teja, quien le consultó mientras estaba en el banquillo que el delantero fue enviado a revisión por una posible lesión de clavícula.

Originalmente parecía que se la había zafado el hombro, pero el problema es que cuando se lo intenta volver a montar, se le vuelve a zafar, por lo que tuvieron que llevárselo para confirmar o descartar las sospechas en el club.

Johan Venegas salió el partido entre Herediano y Cartaginés con una posible lesión de clavícula. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

En la transmisión en FUTV se vio mientras el Cachetón se montó en la ambulancia y fue llevado al centro médico, lo que deja incierto cuánto se perderá el futbolista.

No viajará a Honduras

Lo que sí pareciera casi un hecho, es que se perderá el juego del martes ante el Motagua de Honduras, por el repechaje para clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.