Johan Venegas no se guardó nada sobre por qué no juega en Guanacasteca

Johan Venegas tiene tres partidos que no juega en Guanacasteca. Foto: Prensa ADG.

Johan Venegas y Guanacasteca viven un momento muy tenso. El jugador no cuenta para el técnico José García Quevedo y lo tiene muerteado en el cuadro pampero en el que no juega desde hace tres partidos.

Este viernes, en el encuentro ante el Santos en el estadio Chorotega, al delantero lo mandaron a las gradas, el club indicó mediante su chat de prensa que el motivo de su ausencia se debe a una “decisión técnica”.

En la transmisión del partido en FUTV, el periodista Miguel Calderón comentó que el Cachetón se estaba quemando por hablar y dar su versión de lo que sucede, les iba a dar declaraciones, pero en el club lo hicieron frenado y no lo dejaron hablar, sin embargo con Teletica Radio sí lo hizo y les tiró buenos bombazos.

“Cuando los técnicos me ponen nunca les he ido a preguntar por qué me ponen y ahora que no estoy jugando, tampoco. Tengo 15 años de carrera, nunca he tenido ningún problema, siempre me he dedicado a mi carrera. Yo pago mis terapias, me entreno aparte, hago doble turno, estoy bien físicamente”

“Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona una vez, me cortaron las piernas, pero bueno… es parte del fútbol y toca ser respetuoso de las decisiones”, comentó.

Venegas dice estar sorprendido de lo sucedido, pues dice ha sido muy respetuoso y profesional en su época en Guana y que está totalmente comprometido con el club, sin pensar si se va a otro lado.

“Lo que le puedo decir ir es que tengo 15 años de carrera, creo que me han dirigido los mejores técnicos de Costa Rica, con carrera internacional, en Selección, en el fútbol internacional. Nunca he tenido ningún problema con ningún técnico”.

“Sé que hay muchos rumores en las redes sociales, pero todavía no me adelanto a las cosas. Dios verá en el futuro que va a traer y qué se va a presentar. Todavía me queda contrato, esto es muy cambiante, vamos a ver luego de este torneo. Estoy muy tranquilo”, concluyó.