Johnny Acosta revela quién lo convenció de no retirarse y convertirse en figura de Santa Ana

Johnny Acosta volverá a jugar en la primera división tras ascender con Santa Ana FC. (Jose Cordero)

Johnny Acosta fue uno de los jugadores más importantes de Cristian Oviedo para sellar el ascenso de Santa Ana FC a la primera división y confesó cómo su apoyo lo motivó a cambiar una dura decisión.

El defensor, de amplia experiencia en el fútbol nacional, contó a TD Más, tras la final ante Jicaral Sercoba, que gracias al poder de convencimiento de Oviedo, siguió su carrera en las canchas por más tiempo.

“Agradecido con Cristian porque no iba a jugar más, pero cambié de decisión porque él me invitó al proyecto, algunos creyeron que como los dueños tienen plata pagarían un montón y eso no fue así, yo vine con lo mínimo porque me gusta el fútbol, disfrutamos cada momento en la cancha”, respondió.

Agregó que su trayectoria fue de gran ayuda para motivar a los más jóvenes del equipo para alcanzar el título y lo explicó en un término que en la máxima categoría se volvió tendencia.

“Este título es muy importante, porque tengo un ADN ganador y eso es bueno reflejarlo en el resto de muchachos, siempre donde vaya me gusta ganar y dar el 100%”, enfatizó.