Jonathan McDonald sorprende con la repuesta que dio sobre su futuro en el fútbol

Jonathan McDonald comentó que está considerando en la opción de retirarse del fútbol profesional. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

Jonathan McDonald sorprendió este sábado tras comentar que su carrera de futbolista podría acabar pronto, luego de 22 años en los terrenos de juego.

El atacante de la Asociación Deportiva San Carlos es de los grandes veteranos del fútbol nacional; a sus 38 años la sigue pulseando, pese a que los minutos y goles no sean tantos como en sus años mozos.

El Big Mac andaba en el tope de la Expo San Carlos 2026 y allí el presentador Gustavo Gamboa se lo encontró y, como buen manudo, le soltó la pregunta sobre su futuro.

“Ya el torneo terminó y la verdad estoy analizando si sigo jugando o no; hace unos días recordé que yo debuté en noviembre del 2004; o sea, ya voy para 22 años de carrera, entonces obviamente uno se cansa, no se levanta con la misma ilusión y esas cosas.

“Llega un momento en el que uno tiene que tomar la decisión, que no es fácil; lo he pensado más o menos por seis meses, analizando los pros y los contras, y ve qué tanta ilusión sigue teniendo uno para seguir jugando. Vamos a tomarnos con calma estas vacaciones y ver qué hacemos”, comentó.

Un posible adiós marcado por un cierre complicado

McDonald se despidió del torneo nacional el martes en el encuentro ante Cartaginés, partido en el que fue expulsado a los ocho minutos, y el que podría haber sido el último de su carrera.

Ese mismo día, Wálter Centeno, entrenador de los norteños, contó en conferencia de prensa que uno de sus delanteros estelares estaba considerando esta opción de retirarse, lo que ya confirmó el atacante.

Números que reflejan su nuevo rol

En el certamen que acaba de finalizar para San Carlos, el Big Mac tuvo pocos minutos, apenas sumó 168 minutos en diez partidos, en los que solo en dos fue titular, se fue sin goles y con dos tarjetas rojas.