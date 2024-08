Jonathan Moya habló de frente por la situación que lo tiene en la suplencia de Alajuelense

Jonathan Moya ha gozado de menos minutos que el torneo anterior con Alajuelense. (Jose Cordero)

Jonathan Moya ha sido uno de los jugadores que pasó de la titularidad a la suplencia con el cambio de temporada en Alajuelense, la llegada del español Alberto Toril lo ha rezagado un poco.

Desde que se inició el semestre, Moyata ha sido titular en solo dos juegos, la Recopa ante el Saprissa y el duelo ante Santa Ana FC el domingo pasado por la jornada tres del Apertura 2024.

Al ser cuestionado cómo maneja esa situación, el atacante no hizo dramas, que entiende y respeta los cambios y que a este punto de su carrera no va a andar con berrinches por no ser titular unos juegos.

“Creo que esto lo da el tiempo, la madurez, los partidos, el torneo pasado me tocó a mí estar de titular cuando Guima llegó, estar en ese rol y ahora que viene un compañero de hacer las cosas bien, que viene de quedar campeón en su último club, eso nos va a ayudar a mantener el nivel”.

“Ustedes lo han visto, yo quiero entrar con todas las ganas del mundo para jugar, obviamente los demás compañeros también y eso se ve en los cambios que están dando resultado, esperemos en Dios que nadie salga lesionado en estos partidos, porque viene una seguidilla de partidos importantes en la que todos vamos a tener la oportunidad de jugar y debemos estar preparados”, explicó a la consulta de la Teja sobre su momento.

LEA MÁS: Aarón Suárez le cambió el rostro a Alajuelense y le agradece a un refuerzo extranjero su crecimiento

Moya además profundizó cómo ha sido esa lucha por un espacio con el atacante español y cuánto lo ayuda a crecer ese detalle.

“En todos los equipos que he estado me ha tocado competir, eso es importante y este torneo la verdad es mucho más fuerte y eso hace resaltar muchísimo a los compañeros que no están jugando regularmente, vean el caso de Aarón Suárez que entra y hace dos asistencias”.

“Yo estoy tranquilo, voy para 33 años, no me voy a poner a hacer un berrinche en la banca porque voy de suplente, ya tengo bastante experiencia y sé el rol que me toca en este momento. Tampoco voy a relajarme ni regalar mi puesto. En este caso estoy apoyando a Toril que primero es una gran persona, compañero y un gran profesional”, añadió.

Durante el Apertura 2024, Moya lleva 63 minutos en los ha jugado en dos de tres partidos, sin goles y en la Copa Centroamericana este jueves entró de cambio unos minutos.