Jonathan Moya no teme a la competencia que llegó en Alajuelense y lo demostró diciendo esto

Jonathan Moya anotó nueve goles para Alajuelense en el Apertura 2024. (Albert Marín)

Jonathan Moya tendrá este semestre en Alajuelense mucha más competencia que la que tuvo el torneo pasado adonde era el gran referente en ataque del club y mucho recaía en sus hombros.

La competencia que tuvo el torneo pasado se quedó corta, Johan Venegas pasó lesionado buena parte, Fernando Lesme fue muy inconstante y ninguno de los jóvenes le hizo sombra.

La llegada del español Alberto Toril, que viene precedido del ascenso a segunda división con el Córdoba FC de España, donde fue figura, pinta a que le dará lucha en el puesto del centro delantero.

La postura de Moya es directa, está tranquilo con sus capacidades y buscará dar una competencia sana por el puesto con un jugador que llega tras dar mucho de qué hablar según comentó a La Teja.

“Esto es una competencia sana en la que queremos que el beneficiado siempre sea el club, como siempre lo he dicho, en mi primera etapa en la Liga cuando llegué estaba RoRo (Róger Rojas), estaba Jonathan (McDonald) que tenían no se cuántos goles y al final me llevé muy bien con los dos”.

“Al final hicimos buena amistad, nos llevamos muy bien en el campo y el profesor era el que tomaba las decisiones y ahorita no va a ser la excepción, todos vamos a competir por un puesto, sanamente y lo que nos queda es trabajar, al final el profesor es el que decidirá quién juega y quién no y tenemos que estar apoyando a los que lo hacen. Estoy tranquilo, trabajando y cuando me toque, aprovecharla”, dijo.

Toril llegó a Costa Rica el viernes anterior, ya conoció a sus compañeros, Moyata reveló que le dio muy buena impresión y esperan hacer muy buena química.

“Ya lo conocí, pudimos hablar, obviamente ellos tienen trámites legales que primero tienen que resolver (permiso de trabajo) para estar con nosotros y esperemos en Dios que ya pronto se solucione”, añadió.

Además, los erizos mantienen a cachorros que pulsean un campo como Esteban Cruz, quien ya debutó con el León y Jorge Morejón, goleador al que le darán bola este torneo.

Las metas de Moya van más allá de la Liga incluso, aspira a meterse en la Sele y aunque haya competencia en ese puesto, trabajará para que lo vuelvan a ver en esa posición de nueve.

“Uno como jugador siempre está esperando la oportunidad de poder tener el chance de estar en la Selección, yo no cierro las puertas, uno siempre está anuente sea cual sea el partido si el profesor me necesita. Hay muchos nueves que pueden estar en la Selección, yo primero trabajo por mi club para que todo salga y esté bien y obviamente sé que eso me puede ayudar a un llamado”, comentó.

En el Clausura 2024, Moya marcó nueve goles y dio una asistencia en 1509 minutos jugados distribuidos en 19 partidos, 18 como titular, según los datos de Unafut.