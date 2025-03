Jonathan Moya responde a sus críticos sobre su momento en Alajuelense

Jonathan Moya lleva un solo gol en el Clausura 2025, en la fecha uno ante Santa Ana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jonathan Moya atraviesa momentos complicados en Alajuelense, ha sido señalado con dureza por parte de la afición y prensa por su rendimiento en el campo, en el cual no ha mostrado su mejor en comparación a otros torneos.

En el Clausura 2025 ha tenido poca oportunidad y apariciones, suma 288 minutos repartidos en diez partidos, en los cuales solo en dos fue titular y tiene solo un gol, ante Santa Ana en la fecha uno.

Los números que lleva son muy diferentes a los del campeonato pasado en los que alcanzó 982 minutos en 23 partidos, nueve de ellos como titular, certamen en el que marcó seis goles.

En La Teja le consultamos a Moyata por ese sector de la afición que ha perdido un poco la paciencia con él y lo señala como uno de los jugadores que debería de dar más, muchos de ellos cuando volvió al club, en el 2024, vieron con ilusión su llegada.

“Estoy totalmente tranquilo, respeto todos los comentarios, el fútbol es así, vos estás un día arriba y el otro no, o estás jugando y sos el mejor o no tienes casi minutos y te exigen igual que cuando estabas jugando”.

“Sé que tampoco es que tengo totalmente rota la química con la afición, pero hay unos que ven al Moya que estuvo jugando y que ganó la 30 e hizo goles importantes y se preguntan cosas. Estaba jugando, tenía minutos y ahora ven al Moya que viene, hay competencia, que juega otro compañero y yo casi no tengo minutos necesarios, yo respeto esas decisiones, al fin la afición puede pensar lo que quiera”, explicó.

LEA MÁS: Alajuelense reaccionó ante la noticia de supuesto mandato de FIFA a Grupo Pachuca

Jonathan Moya habla sobre su nivel y los reclamos de la afición de Alajuelense

Un sector de la afición de Alajuelense se ha mostrado inquieta con el rendimiento de jugadores como Jonathan Moya. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Moya afirmó que volvió a la Liga porque es el equipo de su corazón y con el que anhela alzar otra copa de campeón.

“Yo siempre lo dije, yo quise regresar a la Liga porque soy liguista desde chiquitillo, mi papá, que en paz descanse, me inculcó eso, y vine a cumplir ese sueño, como cuando ganamos la 30, quiero volver a cumplir ese sueño ya con la camiseta con su nombre y ganar un campeonato”.

“La afición tiene su criterio sobre mí y yo lo respeto por completo. Ellos por los 10, 20 o 30 minutos que ven es por lo que me van a juzgar, no por lo que hice en el pasado, pero insisto, que estoy tranquilo tratando de aprovechar los minutos que me den. Repito que comprendo lo que la afición tenga que pensar, siempre trataré de honrar esta camiseta y que la afición saque las conclusiones que tenga que sacar”, opinó.

Moya cerró indicando que los torneos en los que ha sido figura tanto en Tiquicia como en Corea del Sur, en el que jugó unos años, fueron en los que tuvo más ritmo, pues a veces es difícil destacar jugando apenas a ratitos.