Jorge Luis Pinto acusó a Claudio Vivas de algo muy grave

Jorge Luis Pinto afirma que en Costa Rica hay dos personas que no lo quieren, Claudio Vivas y un futbolista (Rafael PACHECO GRANADOS)

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto brindó este martes una polémica entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental en el que tiró fuego entre otras personas al director de selecciones nacionales de la Fedefútbol, Claudio Vivas.

Pinto dijo sin pelos en la lengua que el argentino le metió el pie a su candidatura cuando lo contactaron directivos de la Fedefútbol para un posible retorno al banquillo de la Selección de Costa Rica para el proceso eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026.

El cafetero afirmó que en Tiquicia hay dos personas que no lo quieren, Vivas, quien ni siquiera lo contactó para hablar de sus opciones afirma y un futbolista que: “lo voy a decir en junio, que ha hecho todas las cosas para que yo no vaya a Costa Rica”.

“A Vivas le dijeron que me llamara y nunca lo hizo, me faltó el respeto. Tengo una diferencia marcadísima con el señor Vivas. Yo soy hombre de universidad, tres universidades del mundo y nada más que la de Sao Paulo, la Universidad del Deporte en Alemania y la Pedagógica de Bogotá y Vivas en su vida ha pasado una puerta de una universidad para que opine sobre mis formas entrenar y de mi trabajo”, dijo.

Cuando le pidieron profundizar sobre el tema afirma que un dirigente fue quien le contó sobre lo que pasó con Claudio.

“Un dirigente puede certificarlo, me dijo ‘¿Ya Vivas lo llamó?’ y le dije que yo no sabía quién era, que no me había llamado nadie, puedo certificarlo con nombre propio quién me lo dijo”, agregó.

“Vivas no me contactó, los dirigentes sí, estuve comiendo con ellos, estuve en la casa de un dirigente, con ellos sí hablé. Al final el pueblo costarricense tiene que saber estas cosas que en algún momento hay que decírselas”, añadió.

Sí era opción

Durante el proceso de elección del técnico, en el que al final fue electo el argentino Gustavo Alfaro, Pinto fue parte de los candidatos, hecho que Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol reconoció.

“Alexandre Guimaraes está igual que Jorge Luis Pinto y otros. Todos pueden ser alternativa y Claudio Vivas está con esto... Guillermo Barros Schelotto también es una opción, está entre los candidatos interesados en dirigir a la Selección Nacional”

“El tema de si hubo un juicio o no de Pinto con jugadores, es otro tema. Tanto Pinto, como los jugadores, son profesionales y es un tema de fútbol. No creo que esto sea un problema, pero es una situación que el señor Claudio Vivas nos debe definir y que el Comité Ejecutivo tome la decisión”, dijo Maroto en octubre del 2023, cuando se estaba en la elección del técnico.

Al final, las palabras de Pinto muestran lo que habría sido una omisión de parte de Vivas, tema que según el técnico, ventilará en junio cuando se cumplan los diez años de lo hecho en Brasil 2014, adonde contará esas y otras verdades.