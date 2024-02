Jorge Luis Pinto habló sin tapujos del momento de Alajuelense y si volvería al cuadro manudo

Jorge Luis Pinto no olvida su paso por Alajuelense. Fotografía: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Jorge Luis Pinto es liguista y está dolido por el momento de Alajuelense, eso se desprende claramente de la entrevista que dio en el programa 120 Minutos de Radio Monumental este martes.

El exentrenador de la Selección de Costa Rica también dirigió a los manudos entre el 2001 y el 2003, club al que muchos de sus aficionados quisieran que regresara. Incluso, él confesó que en algún momento lo buscaron, pero diversas situaciones lo impidieron.

“Vivo pendiente de la Liga, hablo con algunas personas, en alguna oportunidad charlé esporádicamente con Joseph (Joseph), me han preguntado por algunos jugadores, pero siempre pendiente de lo que es la Liga, un equipo protagonista en lo que es Centroamérica y en América. Conmigo recuerden que no nos ganó nadie en Centroamérica, son recuerdos imborrables.

“No diría que la comunicación es constante, más bien esporádica, he estado unas dos o tres veces en Costa Rica y por suerte he hablado con algunos directivos, igual con algunos de la Federación, con Joseph he hablado algunas veces, no necesariamente solo de fútbol”, dijo.

Al cafetero le consultaron de manera directa si está anuente a volver al fútbol tico, ya sea con la Liga o hasta con otro club o la selección y fue claro en cuáles son sus condiciones.

“Sin duda es un país que es maravilloso y quiero muchísimo, del que tengo los mejores recuerdos y por supuesto cuando se presenta la oportunidad uno la evalúa. Tuve una oferta hace unos meses de un equipo, no fue propiamente directa, no la encontré porque se presentaban otras alternativas, se habló de la Selección y luego se cambió todo.

“Yo estoy mirando a donde pueda ganar, hoy mi afán, mi vida no es un contrato, es ganar y a donde pueda ir a triunfar, allá voy”, dijo

Pinto no pierde pista de la Liga; sin embargo, confesó no se ha sentado a ver en detalle bastantes partidos para hacer un análisis integral.

“Puedes llevar jugadores, técnicos, pero hay que evaluar también a los técnicos, a la capacidad de trabajo, al manejo táctico que le dan al equipo, todo no es perfección, a veces se equivocan también los jugadores que uno lleva. En eso hay que sentarse y evaluar.

“Yo no opino de la Liga porque he visto cortes, no partidos completos, he buscado ver las finales porque tengo amigos que me cuentan e informan, las busqué, pero es complicado verlas por Internet. No las encuentro. Me dicen que vea a la Liga a ver qué es lo que pasa”.

Para el colombiano, en el cuadro erizo hay que ver qué tipo de contrataciones hace, pues ha visto algunos fichajes que no lo convencen mucho.

“No comparto algunas contrataciones, me disculpan, pero no tengo por qué decir cuáles, el fútbol cambió, se hizo más rápido, sin quitarle el talento, la técnica y la improvisación”, dijo sin decir nombres.