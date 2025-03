Jorge Luis Pinto ya no tiene nada que lo ate para volver a Costa Rica

Jorge Luis Pinto se quedó sin equipo al dejar la dirección técnica del Unión Magdalena en Colombia. (JOHN DURAN)

Jorge Luis Pinto dio este miércoles una noticia que podría generar el interés de muchos en Costa Rica tras confirmar que dejó su puesto como técnico del equipo Unión Magdalena de la primera división del fútbol colombiano.

El entrenador publicó una carta en su cuenta de Instagram en la que contó los motivos por los que dio un paso al costado del equipo con el que consiguió el ascenso a la máxima categoría cafetera la temporada anterior.

“A todos mis seguidores, amigos y afición del fútbol en general, quiero contarles que a partir de la fecha me aparto de la dirección técnica del Unión Magdalena, un equipo que ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón”.

“Me siento muy orgulloso de lo que logramos juntos, pues nos propusimos el reto del ascenso a la Primera División y lo conseguimos superando las expectativas del tiempo estimado. Fue un gran trabajo en equipo, donde demostramos que con disciplina, entrega, sacrificio y ganas se llega a la meta”, continuó el timonel oriundo de San Gil en su comunicado”, destacó.

El club no la ha pasado bien en su regreso a la primera división, en ocho partidos apenas suma cuatro puntos por cuatro empates conseguindo, en un certamen que Pinto se marchó sin poder conseguir ni siquiera un triunfo.

Fiel a su estilo directo y polémico, el exentrenador de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense afirmó que se encontró obstáculos con los que no pudo lidiar y que le complicaron mucho su existencia estos meses.

“Quise continuar el proceso en la primera división, siempre dando todo mi profesionalismo y con absoluta disposición, pero existieron situaciones externas e innegociables que no me permitieron lograr una pronta evolución compatible al nivel que se requiere en la máxima categoría del fútbol colombiano. Nuestro esfuerzo no fue suficiente para superar los obstáculos que no permitieron materializar el proyecto de llevar al Unión Magdalena a la cima, como siempre fue mi intención”, explicó.

Ya sin equipo, Pinto, de 72 años, buscará un nuevo reto en su carrera en un momento en que todavía muchos lo piden para volver a Tiquicia, ya sea al cuadro rojinegro o hasta a la Sele, posiciones en la que aún lo reclaman.