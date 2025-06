José Giacone dejó muy mal parado a Sergio Gila con los refuerzos que le llevó en Saprissa

José Giacone afirmó que él solo pidió a Gerson Torres como refuerzo en Saprissa (JONATHAN JIMENEZ)

José Giacone, extécnico del Saprissa, habló sin pelos en la lengua sobre su paso por el cuadro morado y las dificultades que encontró en los meses que estuvo en el cargo.

En una entrevista con el programa Tigo Sports Radio, el entrenador habló entre otros temas, sobre los refuerzos que llegaron al club, de los cuales asegura el único que pidió fue al volante Gerson Torres, a los otros ni los conocía.

Giacone le tiró la responsabilidad de la llegada de los extranjeros al gerente deportivo Sergio Gila y criticó que jugadores como el español Sabin Merino tuvieran meses sin jugar.

“Yo estuve cuatro, cinco meses y es poco tiempo, yo nunca pude hacer el equipo que quería, por expulsiones, inscripciones, por lo que sea. Cualquiera diría que tuve cuatro, cinco meses, ¿Qué tontería está diciendo este?, pero nosotros llegamos y armamos sobre lo que hay, sobre la marcha"

“Había situaciones que no se iban a arreglar y de hecho yo me fui y tampoco se arreglaron, mucho jugador refuerzo que llegó y estaba seis meses sin jugar, ¿Me explico? ¿Cómo?“, comentó.

La llegada de Sabin Merino es responsabilidad de Sergio Gila afirma José Giacone (Rafael Pacheco)

Giacone asegura que los refuerzos pasaron directamente por la gerencia deportiva.

“Yo el único jugador que solicité fue Gerson Torres, el único, los demás ya venía un estudio previo de la gerencia, de la parte que se encarga de eso sobre los demás jugadores. Yo fui el que conversé con Jafet (Soto) y Sergio (Gila) sobre la posibilidad fue Gerson, también aprobé lo de (Sebastián) Acuña”

“Hay otros que evidentemente los desconocía, que solo los vi por video. A Merino y Delgadillo no los conocía. Yo me reclamo tal vez no haberme peleado, porque mi ilusión era terminar este segundo semestre y tener la espalda para armar el equipo que yo quería. Es muy difícil eso”, comentó.

El DT afirmó que los refuerzos incluso estaban hablados ya desde antes de su llegada.