José Giacone envió en su primer mensaje como técnico del Saprissa un claro llamado

José Giacone llegará a partir de este miércoles a la que será su nueva casa, la Cueva, como técnico de Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

José Giacone, nuevo técnico del Saprissa, dio este martes sus primeras palabras como entrenador morado y en él dejó claro la mentalidad con la que llega al cuadro tibaseño.

El argentino, de madre costarricense, será presentado este miércoles a las 12:20 p. m. pero antes explicó un poco sobre su idea en el club en una entrevista en el programa Los Saprissa, de FUTV.

En la nota, realizada por Danny Álvarez, o el Danny CR, conductor del espacio morado, Giacone destacó que conoce muy bien la mentalidad en el Monstruo y que vienen a sacar resultados de una vez.

“Tengo mucha ilusión, siempre ha sido uno de mis anhelos estar como entrenador en el Saprissa, pasé nueve años muy buenos en el comienzo de mi carrera, donde recibí muy buena formación y me transmitieron una mentalidad. Esta noticia me embarga de mucha ilusión para lo que viene y que uno está preparado para el reto y que realmente podemos colaborar con los objetivos de la institución.

“Cuando uno está en una institución tan grande como el Deportivo Saprissa todo se magnifica, sabemos lo que representa perder un partido. Es un reto histórico lograr el pentacampeonato, pienso que está el material para conseguirlo, contamos con una gran planilla, con jugadores que han disputado finales permanentemente y se sienten cómodos con esta situación. Esperamos llegar a aportar nuestro trabajo de la manera más profesional posible como siempre lo hacemos”, comentó.

¡EN EXCLUSIVA! Primeras declaraciones de nuestro entrenador José Giacone en exclusiva en #LosSaprissa 💜



📺 6:30 p.m. por @FUTVCR y @tdmaxcr pic.twitter.com/c9yJx4o7TH — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) October 8, 2024

Don José afirma que se siente en un muy buen momento personal para enfrentar el reto y que tiene muy claro la situación del equipo, pues desde Nicaragua nunca les perdió pista.

“He seguido todo el fútbol costarricense, prácticamente veía cuatro partidos por fin de semana, generalmente, siempre los he seguido, nunca me he despegado, he dirigido por casi diez años allá, pero nunca dejé de estar actualizado al respecto”, opinó.

Finalmente Giacone le envió un mensaje a la afición morada sobre lo que se viene.

“Que tengan confianza, fe en el grupo, en nuestro trabajo, nosotros vamos a llegar a poner todo lo que tenemos para lograr el pentacampeonato, la clasificación a Concachampions y todos los objetivos de este semestre, que sepan que vamos a dar el máximo para lograr el objetivo”.