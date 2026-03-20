José Giacone explica qué pasó con Marcel Hernández y su decisión de dejarlo en banca

Muchos quedaron con la duda de porqué Marcel Hernández fue suplente ante Liberia. (Mayela Lopez/Mayela López)

Una de las decisiones que más sorprendió a muchos en el encuentro entre Herediano y Liberia fue ver a Marcel Hernández arrancar el partido en el banquillo de suplentes.

Lo dispuesto por el técnico José Giacone no les hizo gracia a muchos aficionados, quienes consideran que el goleador no se toca y le reclamaron la decisión.

El cubano entró para el segundo tiempo, anotó y le dio otro aire al ataque rojiamarillo, reafirmando la sensación de muchos.

El miércoles, los florenses publicaron en sus redes sociales declaraciones del delantero previo al encuentro ante Alajuelense y en los comentarios la afición fue clara: quieren verlo jugar desde el arranque y no dar ventajas al rival.

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Giacone dice por qué sentó a Marcel

La Teja le consultó a Giacone el motivo del porqué sentó al isleño ante los pamperos.

“Marcel es un jugador muy importante para nosotros, es el goleador del campeonato. En la semana yo vi que podíamos hacer un trabajo de desgaste con algunos muchachos en el primer tiempo y después entró y lo hizo muy bien, anotó el gol.

“Lamentablemente, nos habían anotado goles por otras circunstancias y no pudimos capitalizar las oportunidades. Marcel es muy importante para nosotros, como todos los demás, también tiene su competencia y compañeros que vienen trabajando duro. Tratamos de que la competencia tenga profundidad para todos”, destacó.

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Decisión la tomó varios días atrás

La decisión de sentar a Hernández contra Liberia el técnico la tomó desde mediados de semana; según sabíamos, planteó el equipo para salir con el Tepa González y Jurgens Montenegro y, con la explicación que brindó, confirmó cuál era su idea táctica.

Ante los manudos, este sábado, se espera que el atacante vuelva al once estelar.

El cubano, por su parte, afirma sentirse muy motivado para el duelo ante los manudos.

“Siento mucha motivación. Qué mejor partido para salir de la racha negativa que estamos teniendo durante estos dos encuentros que hacernos fuertes en casa, junto con nuestra afición, y contra un gran equipo como es Liga Deportiva Alajuelense, al cual obviamente respetamos, pero deseosos de que ya llegue ese juego.

“Yo trato siempre de descansar un poquito más, enfocarme mucho más de lo habitual para este partido. Sabemos lo que está en juego, que es seguir peleando el liderato, por eso debemos hacernos fuertes para conseguirlo”, dijo en declaraciones brindadas por el club.

Durante el torneo, Hernández es el delantero más influyente del Team, lleva cinco goles y tres asistencias, por lo que ha tenido injerencia en ocho de los 19 tantos que tiene el club en el Clausura 2025.