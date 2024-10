José Giacone, nuevo técnico de Saprissa, se despidió de la afición de Diriangén con estas palabras

José Giacone, hasta este lunes, fue el director técnico del Diriangén. Foto: Diriangén.

Tras la oficialización de José Giacone como nuevo entrenador del primer equipo masculino del Deportivo Saprissa, el Diriangén publicó un video en el que el estratega se despide de sus aficionados.

El clip, publicado en las redes sociales del club nicaragüense, tiene una duración de casi tres minutos, donde Giacone agradece a la afición por su apoyo incondicional.

“Quería comunicarles que ya no sigo siendo el director técnico del Cacique Diriangén. Por un lado, me siento apenado, pero por otro, contento porque se me presentó una bonita oportunidad para continuar mi carrera profesional. No puedo dejar de lado todo este tiempo que pasamos juntos, con el apoyo incondicional de la gente.

“Logramos cosas importantes: dos títulos de liga y uno de copa, lo que me permitió crecer tanto a nivel personal como profesional. Ahora se me ha presentado la oportunidad de dirigir a un equipo muy grande de Costa Rica y debo partir. No es un adiós, es un hasta luego”.

Giacone también agradeció a la administración del club por el respaldo que recibió durante su tiempo en el equipo.

“Estoy muy agradecido con la directiva. Todo lo que ocurrió este semestre, con nuestras idas y venidas, son situaciones que ellos nos permitieron afrontar. Teníamos la ilusión de luchar por el tricampeonato, pero surgió esta oportunidad, y como cuerpo técnico, no podíamos dejarla pasar”, concluyó.

Giacone llegó a ese equipo en 2023 y ganó tres títulos: los campeonatos de Apertura 2023 y Clausura 2024, además del Torneo de Copa 2024.

En las próximas horas, viajará a Costa Rica para tomar las riendas del Deportivo Saprissa, ya que firmó con el club hasta diciembre de 2025, lo que equivale a tres torneos cortos.