José Giacone reaccionó ante los gritos de “Fuera Giacone” de parte de la afición del Saprissa

José Giacone vive momentos de gran presión en el Saprissa. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

José Giacone, técnico del Saprissa, está viviendo un momento complicadísimo en el Monstruo tras cuatro partidos sin ganar lo que ha provocado que la afición pierda la paciencia y pida su cabeza.

Este domingo, luego de la derrota contra Santa Ana, por segundo partido consecutivo se escuchó el grito de “Fuera Giacone” de parte de los fiebres morados, situación a la que reaccionó el entrenador en conferencia de prensa.

“Yo confío en mi trabajo y tengo fuerza para realizarlo, he salido varias veces de esta situación, tal vez como usted dice, me ha pasado en varios equipos, no me ha pasado acá en Saprisa evidentemente me está pasando ahora, pero la fortaleza de ánimo y las ganas de salir adelante están, en eso no tengo ninguna duda y estamos determinados a salir de esto”, comentó.

La afición saprissista coreó con fuerza el grito de "Fuera Giacone". (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al DT le cuestionaron si la serie ante el Vancouver Whitecaps de Canadá por la Copa de Campeones de Concacaf podría ser el momento que defina si sigue o no en su puesto, resultado que podría ser el detonante de su salida sino salen bien.

“No me compete a mí el tema de la toma de decisiones, yo voy a seguir adelante porque el equipo, o sea, a lo interno me ha respaldado, tal vez no están saliendo las cosas en la cancha, sabemos que nos falta conjugar en el funcionamiento y el tiempo obviamente que es corto, pero hay partidos como decís que determinan, el de Vancouver puede ser algo positivo o negativo, pero el trabajo sabemos que está, así que vamos para adelante”, añadió.