José Giacone se desmarcó de la excusa fácil de la cancha y dijo qué no le gustó del Saprissa

José Giacone fue muy sincero en un par de detalles que no le gustaron del Saprissa.

José Giacone, técnico del Saprissa, evitó la tentación de irse por la excusa más fácil en San Carlos, y echarle la culpa del empate a cero ante los Toros, solo a la maltratada cancha del estadio Carlos Ugalde.

Para el entrenador hubo un par de detalles que no le gustaron de su equipo, que si bien es cierto con un mal terreno de juego se dificultan, no fue el único factor.

“Tuvimos muy pocas situaciones de gol, creo que en fase defensiva estuvimos un poco más aplicados, pero nos faltó un poco más de generación de tres cuartos para adelante, teniendo en cuenta el tema de la cancha, junto a un equipo muy bien trabajado, que presiona muy corto en el medio del campo, había que evitar transiciones y nos costaba mucho la salida.

“Somos un equipo que nos gusta salir jugando, pero era un partido en el que nos exponíamos a transiciones si perdíamos la pelota en el medio campo, creo que eso fue correcto, pero no pudimos llevarnos los tres puntos, que es lo que queríamos”, dijo el DT.

Giacone eludió en varias ocasiones usar la cancha como excusa por el marcador, solo admitió que fue una dificultad más que tenían que enfrentar.

“Tácticamente, creo que el equipo se comportó correctamente, pero pienso que quedamos debiendo en la generación de juego, combinar la generación con velocidad es muy complicado en esta cancha, no me quiero excusar, no soy de dar excusas, pero la pelota pica de manera extraña.

Saprissa y San Carlos tuvieron un duelo muy parejo. Foto: Prensa San Carlos.

“Las canchas complicadas son para los dos lo mismo, no es ni una ventaja o desventaja, nosotros iremos a ganar a cualquier cancha”, dijo.

Sobre el cierre del equipo ante Liberia y Santa Ana dio un mensaje muy positivo para lo que viene.

“Nosotros tenemos fe en la planilla, hemos estado viendo buenas cosas en la planilla, vamos a pelear y somos muy optimistas en lo que viene”, finalizó.