José Giacone se separó de una vez de Vladimir Quesada al reconocer esto de Saprissa

José Giacone quedó molestó con diversas situaciones que vio este jueves en el Saprissa. Foto: Prensa Saprissa.

José Giacone, en apenas su primera conferencia de prensa con Saprissa, marcó una gran diferencia en el estilo y forma con su antecesor, Vladimir Quesada, la cual resultó más que evidente.

Perder en su debut con los morados dejó muy molestó al argentino, se le notaba en su cara, gestos y respuestas, en los que no buscó excusas y hasta reconoció, sin dar mucha vuelta, algunos errores.

A diferencia de Vla, quien rara vez asumía alguna crítica y siempre justificaba cualquier error o actitud de sus jugadores, Giacone llamó algunas cosas por su nombre, dijo qué no le gustó de lo visto.

“Hay que mejorar en el arco rival y en el nuestro. El primer tiempo fue parejo y luego hay cosas que hay que mejorar. El equipo se desarmó y se desordenó. Son cosas que debemos mejorar indudablemente.

“Si me hablan de la cancha, está mal para los dos, no es excusa. No podemos perdonarnos que nos hagan un gol de balón parado. Era un partido parejo. A partir de ahí empieza una desesperación que no debería de pasar estando 1-0 abajo, no hay que desordenarse”, comentó.

La cancha del estadio Chorotega no es excusa para derrota del Saprissa, según José Giacone. Foto: Prensa ADG.

José comentó que en la semana trabajaron cosas que los habían dejado tranquilos, pero que a la hora de encarar el partido no las vio, lo que lo deja con un sinsabor y con otro tema por mejorar.

Al técnico le preguntaron sobre el estado físico del equipo, cómo lo encontró, duda que se negó a responder por una razón en concreto; sin embargo, para él las fallas vienen por otro lado.

“Del tema físico no me voy a referir porque sería hablar de una gestión anterior y no me interesa. Hoy quedó en deuda en aspectos básicos como táctica fija y situaciones que identificamos que son en los que nos vamos a enfocar”, añadió.

Para finalizar, a Giacone le consultaron porqué usó a Luis Díaz como lateral derecho y a Kliver Gómez lo dejó de convocatoria, respuesta en la que fue tajante y no quiso profundizar.

“Todas las posiciones y jugadores son los que considero que rinden mejor, es la única explicación que puedo dar”, finalizó.