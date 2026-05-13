José Mora podría tener un giro en el Cartaginés y la Selección de Costa Rica que pocos esperaban

José Mora fue una de las figuras de Cartaginés en el torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los futbolistas del Cartaginés que tuvo un semestre muy positivo es el volante José Mora, quien se convirtió en una de las fichas de confianza de Amarini Villatoro a lo largo del torneo.

Su rendimiento le abrió las puertas de la Selección de Costa Rica y, según reveló su agente Anderson Andrade, podría eventualmente también abrirle las del fútbol internacional.

El extremo blanquiazul disputó 15 de 20 partidos en el semestre, la mayoría como titular, por lo que ya da que hablar tras apenas un año en el club.

“Sí hemos conversado con equipos de afuera, pero todavía junto con Cartaginés y Leonardo Vargas (gerente general), hemos hablado. Yo soy muy abierto con los clubes y trato de ser lo más transparente posible sobre lo que hay y las posibilidades.

“En el caso de José estamos esperando las oportunidades; ya he hablado con Cartaginés para tomar una decisión en conjunto de lo que vamos a hacer. A él le queda contrato por un año más y con opción a renovarlo otro año. Lo importante es que todos estemos de acuerdo”.

El agente ve margen de crecimiento para convertirlo en figura

Andrade explicó que a nivel futbolístico habla mucho con el jugador para mejorar algunos aspectos que lo pueden potenciar todavía más para convertirse en un futbolista top en el país.

“Con José estamos conversando, lo estamos llevando con paciencia, faltan algunos detallitos que hay que mejorar, unos puntos claves que tenemos que ir mejorando y, a pesar de todo eso, es de los extremos con mejor uno contra uno en el país.

“En números y estadísticas tenemos que está entre los primeros tres, y ese es el motivo por el que lo están llamando a la Selección también. Hemos hablado mucho para que mejore”.

Europa o Sudamérica aparecen como posibilidades

Andrade explicó que las opciones que podrían surgir para el jugador estarían en Europa o Sudamérica, regiones en las que tendría contactos.