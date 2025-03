Joseph Joseph revela la verdadera ambición que tiene Alajuelense en su reclamo ante la FIFA

Joseph Joseph habló largo y tendido sobre el Mundial de Clubes (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, habló largo y tendido sobre el reclamo que su club ganó recientemente ante FIFA luego que la organización expulsara al León del Mundial de Clubes, dado que rompió las reglas del torneo al compartir dueño con Pachuca, tal como habían denunciado los manudos.

En una entrevista con La Teja y La Nación de manera conjunta, el jerarca erizo afirmó que se ganó un primer round con el que se sienten muy satisfechos, pero lo más importante está por venir.

¿Qué opinión tiene con los hechos recientes y el mundial de clubes?

Es una primera batalla ganada, esperamos ahora poder dar ese segundo paso que ya es efectivamente ir al Mundial.

Mucha gente afirma que la Liga le dobló el brazo a la FIFA por decirlo de alguna forma ¿Lo toman de esa manera, que le ganaron una batalla a un Goliath?

Bueno, no lo veo así, creo que era un argumento muy evidente lo que estábamos tratando de demostrar y al final creo que FIFA reaccionó positivamente por cómo lo planteamos.

¿Le ha sorprendido el alcance del caso? Que el nombre de Alajuelense suena a nivel mundial. ¿Se imaginaba que esto tendría este nivel de repercusión?

Sí, un poco, sí hemos tenido mucho alcance, se ha hablado mucho de la Liga a nivel mundial, en Europa, Sudamérica y otras partes del mundo, por supuesto que eso es bueno para nosotros, para el club, para el fútbol de Costa Rica, sin duda, ha sido algo muy positivo ese alcance.

¿A lo interno los han llamado para hablar del caso, dirigentes de otros países, prensa internacional?

Sí, sí, la verdad que sí, hemos recibido llamadas y consultas de diversas partes del mundo, de medio internacionales, el nombre de la Liga a nivel mundial se ha dado a conocer mucho, como le digo lo vemos como una primera batalla ganada, pero todavía falta ese segundo paso que es el más importante.

Alajuelense tiene por reglamento más posibilidades de ir al Mundial, ¿por qué cree que medios de comunicación nacionales e internacionales barajan otras posibilidades?

A ver, creo que lo que pasa es que hay un poco de desinformación en el ranquin que se utiliza para este tipo de casos, es muy importante que la gente sepa que es el ranquin de FIFA y es el ranquin en el que se toman los puntos ganados en la Concachampions durante los cuatro años previos al mundial.

A veces se ponen a hablar de ranquin centroamericano, de Concacaf, hay mucho ranquin y creo que eso ha generado algo de confusión, pero en el ranquin que importa para este tipo de casos no hay duda que el club costarricense que tiene el derecho de pelear por ese espacio es Liga Deportiva Alajuelense.

No creo que ha habido mala intención a la hora de informar, pero sí creo que hay un poco desinformación en ese campo.

¿Qué significaría para usted y su gestión ganar esta batalla, que FIFA les dé la razón y los meta al mundial?

Más que para mí, lo importante es para la Liga, para el club, es algo que por supuesto nos puede ayudar mucho para el futuro del club en muchos aspectos, por ese lado es que estamos concentrados de lograr eso.

Joseph Joseph dijo que se sienten muy contentos con el primer paso logrado, pero que aún queda una batalla fuerte por librar. (Rafael Pacheco Granados)

¿Económicamente será un premio tan importante cómo se habla?

La verdad es que se ha hablado de muchas cifras y no tenemos ningún comunicado de la cifra que es, se han hablado de cantidades enormes que no sé si son ciertas o no, nosotros estamos enfocados en la parte administrativa y legal que es lo que nos corresponde ahora, en su momento se comunicarán esos detalles.

¿Cómo son estos días, que en cualquier momento pueden recibir noticias? ¿Cómo manejan eso?

Ahí estamos lloviéndole con consultas a León (Weinstock, directivo que ha llevado el caso en la Liga), todo mundo tiene diferentes tipos de consultas, pero por ahora lo que tenemos que hacer es esperar, uno quisiera claro no tener la incertidumbre, es lo único que podemos hacer.

¿Cómo fue el viernes cuando cayó el comunicado de FIFA que les dio la razón? ¿Cuál fue ese primer pensamiento cuando vio lo que resolvieron?

Fue un sentimiento de satisfacción por esa primera batalla ganada, pero eso hay que dejarlo muy claro, es solo una primera batalla ganada, pero no es el objetivo final que tenemos como club.

Cómo cambia todo, a principios de año, cuando ustedes deciden elevar esto al TAS (Tribunal de arbitraje deportivo) la misma FIFA como que les hace un desaire y ahora todo va al pie de la letra como dice el reglamento y solo falta que se fijen en el ranquin que hicieron ellos mismos

Correcto, así, tal cual, las cosas se han ido quemando por etapas, creo que hemos ido quemando bien cada etapa y nosotros estamos con toda la energía y ganas de llevar esto hasta el final, hasta las últimas instancias.

Cuando se presentó al inicio la apelación, mucha gente no creía posible siquiera que se evaluara el tema y hubo críticas y hasta burlas hacia ustedes diciendo que estaban botando la plata en esto ¿Cómo le ve hacia atrás?

Sí, es cierto, eso pasó, a veces afuera se hablan muchas cosas, creo que algunas es por desinformación más que nada, pero con los bufetes que consultamos al inicio de todo este caso, la respuesta que tuvimos fue que teníamos un caso muy sólido, entonces obviamente no podíamos ignorar eso y por eso estamos luchando por esto.

No haberlo hecho hubiese sido una gran irresponsabilidad, teníamos que hacerlo, somos una asociación, tenemos que rendirle cuentas a nuestros asociados, por lo que teníamos que hacerlo.