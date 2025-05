Joseph Joseph tiró el tapón con el arbitraje y salpicó hasta a Saprissa y Herediano

Joseph Joseph se quejó con mucha fortaleza de los fallos arbitrales contra Alajuelense. (JOHN DURAN)

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, tiró el tapón este miércoles tras el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC para quejarse del arbitraje y el manejo que se le da al videoarbitraje en Costa Rica.

El mandamás manudo salió a hablar luego de la mejenga ante los chuchequeros para señalar lo que califica como un trabajo muy malo y asegura que se vieron perjudicados en varias ocasiones.

Al erizo ni la clasificación a la final de la segunda fase le bajó el colerón que sentía para profundizar en un tema que lo hace por primera vez en el torneo y solía rehuir siempre.

“Hay alegría por haber pasado la serie, pero quiero decir que estamos muy molestos con este tema del arbitraje, sobre todo en las últimas dos jornadas, puedo entender que haya un error en cancha, pero me cuesta entender que el VAR no lo corrija y me cuesta aún más, que cuando mandan el reporte semanal con las diferentes jugadas ni siquiera ahí lo corrigen, entonces uno siente que quizás falta autocrítica y eso preocupa en estas instancias”, comentó.

Joseph estaba muy molesto tras ver que en la Comisión de Arbitraje aseguraron que la mano que se reclamó como penal en el partido de ida ante el Puerto la encubrieran como que le dio en el pecho. La acción fue clara, según las tomas de televisión de Tigo Sports.

Además señaló un posible penal favor de los manudos y un gol mal anulado por una posición prohibida este miércoles en el juego de vuelta. Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, los árbitros perjudicaron a los rojinegros en las tres jugadas.

“Es absolutamente claro que le pega en la mano y hay intención del jugador de jugar la bola con la mano, entonces cuando el VAR le toca revisar y no corrige y luego, cuando mandan el reporte tampoco se corrige, uno se siente mal, eso es lo que nos genera mucha molestía”.

“Hoy hay un penal clarísimo y unos cuantos minutos después hay un gol válido que lo anulan y no entendemos por qué, el VAR lo revisó y tampoco lo avaló, hemos visto la repetición muchas veces, entonces sí hay mucha molestia”

“Hoy boté el tapón. Yo todavía no entiendo qué pasó, ¿cómo se anuló ese gol? Nos fuimos a tiempo extra y pasaron más cosas. Si ese gol entra, cambia el partido, entonces de ahí la frustración que hay", comentó.

Keylor Herrera no le pitó un penal claro a Alajuelense y le anuló un gol válido ante Puntarenas FC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presi manudo se rajó como nunca y aseguró que le parece que a ellos los midieron diferente en jugadas iguales, como la roja a Alberto Toril en el partido de ida ante el Puerto en las semis.

“A Toril lo expulsan, bien expulsado, no lo vamos a justificar, pero en el otro partido hubo una jugada exactamente igual y no se le dio el mismo tratamiento, de nuevo entiendo que en la cancha alguien no vio con la carrera, la presión, la afición, pero no entendemos como el VAR no advierta de los errores”, dijo.

La Teja le consultó si hablaba de una falta de Joseph Mora, defensor del Saprissa al herediano Emerson Bravo, la cual es idéntica y también señaló Jafet Soto, su homólogo florense, pero dijo que no quiere decir nombres, pero que cada quien juzgue.

“No quiero dar nombres, pero ustedes saben cuál jugada es”, añadió.

Finalmente, a diferencia de lo que han hecho en Saprissa y Herediano respecto a este tema, Joseph aseguró que él solo quería exponer el tema y desahogarse, pero que no harán nada más.

“No, no, no vamos a pedir ninguna suspensión, ni tirar ningún comunicado, ninguna campaña, hoy hay molestia por esta situación, pero de nuestra parte dar confianza para que se hagan las correciones correspondientes”.