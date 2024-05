Joseph Mora revivió en Saprissa un sentimiento que no vivía desde hace mucho tiempo

Joseph Mora fue el refuerzo más regular de Saprissa este torneo. (Mayela López)

Joseph Mora se convirtió en una de las mejores decisiones que tomó el Deportivo Saprissa para reforzarse en el Clausura 2024, que dio como resultado quedar tetracampeones y alzar la copa 40.

El defensor que sorprendió volver de Estados Unidos a Tibás, le confesó a La Teja que en la final ante Alajuelense revivió un sentimiento que hace muchos años no vivía.

“Siempre quiero estar en los partidos, siempre quiero estar en la cancha para jugar todos los minutos disfrutar esto, cuando uno está en Saprissa y le tocan el orgullo pasan estas cosas, siempre estaré agradecido con la afición que nos apoyó. Hace bastante tiempo no sentía eso, que me toquen el orgullo, cuando pasa eso, el saprissista saca su mejor versión”, comentó.

Mora explicó que eso le ayudó a superar el golpe que tuvo en el partido de ida con su compañero Esteban Alvarado y evitó que el miedo se apoderara de su mente antes del juego de vuelta.

“El miedo en mí es un poco complicado en demostrarlo, porque he tenido un gran proceso como persona y la verdad desde que me sucedió eso lo puse en manos de Dios, al final hice todo lo posible para estar, gracias a Dios estuve y no me perdí esta fiesta”, resaltó.

Recalcó que el regresar a su vieja casa fue una de las mejores decisiones que tomó desde hace años y el juego final mostró que su proceso de madurez sigue por buen camino.

“Ya con la experiencia acumulada de los últimos años manejo mejor estos encuentros, he estado en ambientes similares, pero ganar una final para Saprissa acá (la Cueva) es diferente”, resaltó.

Apoyo incondicional

La última vez que Mora ganó un titulo con Saprissa fue en el 2018, tuvieron que pasar seis años para volver a saborear esas mieles y ese nuevo logro tuvo una dedicación especial.

“Mi familia es mi pilar, ellos siempre me están apoyando, por ellos soy quien soy, agradecerles un montón, a ellos les dediqué este torneo, siempre que recibo una medalla son los primeros en recibirlos.

Como dicen que los Saprissa son una gran familia, la afición también tuvo su cuota de agradecimiento.

“La afición también es mi familia, estar dentro del campo disfrutando y ver el apoyo que hacen, siempre estaré agradecido, me quito el sombrero por ellos, que sigan siendo la mejor afición del país”, concluyó.

Mora seguirá con su buen ritmo en los microciclos de la Selección de Costa Rica con miras a Copa América donde espera tener un cupo como el lateral izquierdo de la Tricolor.