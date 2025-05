Juan Carlos Rojas da fea respuesta cuando le consultaron de un tema importante para el saprissismo

Juan Carlos Rojas aseguró que pagarán en el plazo establecido la demanda perdida por el caso de Jimmy Marín.

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, fue muy sincero cuando le cuestionaron sobre el proceder del club en la demanda que perdieron en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso que involucra al atacante Jimmy Marín.

El Moradito afirmó que le cancelarán el dinero al club israelí Hapoel Be’er Sheva, por la venta del exfutbolista morado.

Los morados fueron condenados al pago de 375.000 francos suizos (alrededor de ¢240 millones), más intereses y costos del proceso, los cuales deberán cancelar en 45 días de lo contrario el equipo será sancionado sin poder fichar.

“Ya sabíamos que (perder) era una posibilidad, vieras qué cansado y aburrido está el tema, me acuerdo que hace un año dije ‘vamos a ir al TAS y lo que diga el TAS lo vamos a acoger’, no estamos de acuerdo por supuesto con lo decidido, pero evidenetemente lo respetamos y lo vamos a pagar y ya no habrá tema”, destacó a FUTV.

Rojas indicó que el dinero para pagar estar y listo, no le darán más vuelta al asunto.

“Se va a pagar dentro del plazo que se permite, así es, ya eso queda listo”, añadió.

El caso se remonta al 2020 cuando el Monstruo se trajo a Jimmy de vuelta al país, por lo que tuvieron que negociar con el Hapoel con la condición de que si Marín era vendido, la plata de la negociación sería para los israelíes.

Cuando el tico se fue para el Orenburg de Rusia en el 2022, los morados se negaron a darle a los israelíes la plata que les entró por el traspaso al argumentar que no hubo una venta de por medio, sino que el cuadro ruso pagó la cláusula de rescisión, por lo que no hubo negociación alguna.