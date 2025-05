Juan Carlos Rojas reaccionó de esta manera cuando le preguntaron si se irá Sergio Gila

Juan Carlos Rojas afirma que al finalizar la temporada se analizará el trabajo de todos en Saprissa. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, fue cuestionado este domingo previo a las semifinales ante el Herediano sobre uno de los temas más polémicos que rodea al club, qué sucede con el gerente deportivo Sergio Gila.

Al presi morado le consultaron sobre las críticas que le han hecho a lo largo de la campaña al español y si continuará para la próxima temporada, asunto sobre el que no quiso referise mucho, pero sí se animó a decir un par de cosas.

“A mí cansa hablar de chismes, de quién sale, de quién sigue, todo eso alrededor de Saprissa siempre se da, yo siempre digo que se habla un montón de paja, que si este jugador llegará o este, ahora estamos enfocados en esta serie, en lo que estamos”

“Una vez acabado el torneo dentro de esa autocrítica, creo que tenemos que tenemos que vernos todos al espejo, yo siempre he dicho que Sergio es un gran profesional y por lo que ha pasado a todos nos ha llovido, esa es la realidad, incluyendo a Sergio, tal vez un poco más de la cuenta, pero ahorita de eso no me quiero referir más”, comentó a FUTV.

Gila es una de las personas más señaladas por la afición morada y la prensa, a quien muchos señalan como el culpable del mal torneo morado, la afición piensa que no debería seguir por su rendimiento.

El español no se ha aparecido ni ante la prensa, desde febrero no da declaraciones a los medios, una muestra de la distancia que plantó hace rato.

