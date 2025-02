Juan Carlos Rojas responde con todo a Youstin Salas… ¡y hasta Alajuelense salió embarrado!

El presidente de Horizonte Morado, Juan Carlos Rojas, no escondió su molestia tras las declaraciones de Youstin Salas, exjugador morado, quien reveló en una entrevista con Tigo Sports que Saprissa no tiene un gimnasio propio.

Juan Carlos Rojas no está contento con Youstin Salas. (Albert Marín/Albert Marín )

Según Salas, el equipo más laureado de Centroamérica solo disponía de un gimnasio externo al que los jugadores podían ir, pero sin que fuera parte obligatoria de su rutina de entrenamientos. Sus palabras no tardaron en volverse virales, desatando críticas contra la institución tibaseña.

La Teja intentó obtener una respuesta oficial del Saprissa desde el 14 de febrero, pero el club no respondió. Sin embargo, este jueves, el “Moradito” rompió el silencio en el programa Encuentro Deportivo, del periodista Yashin Quesada y, además de defender la gestión del club, dejó claro que se sintió dolido con las palabras de Salas.

“Mi filosofía de vida es que hay que ser agradecido. Eso de salir a criticar, no. En Saprissa los valores están por encima de los resultados y el trato a las personas no es negociable. Cada vez que alguien sale, e innecesariamente, da algún tipo de crítica me duele”, lanzó con evidente malestar.

Youstin Salas desató la polémica. (Mayela López/Mayela López)

Rojas consideró injusto que este tema explotara ahora, justo cuando el equipo pasa por un momento deportivo complicado.

“Cuando éramos tetracampeones, todo estaba perfecto. Ahora estamos mal y sale todo, se pegan las pulgas”, reprochó.

El jerarca recordó que la construcción del Centro de Entrenamiento Beto Fernández se ha planeado en dos fases, y que el gimnasio está contemplado en la segunda.

“Hemos hablado claramente sobre la inversión en la fase uno y sobre lo que vendrá en la fase dos. Con lo que hemos tenido, mucho o poco, hemos ganado más que nadie”, afirmó.

Aunque reconoció que hay aspectos por mejorar en el club, insistió en que los jugadores han contado con condiciones suficientes para competir al más alto nivel y lanzó una indirecta a su máximo rival, Alajuelense.

LEA MÁS: ¿Saprissa sin gimnasio? Youstin Salas soltó la bomba y por eso analizamos en qué afecta eso al club

“Voy a defender a muerte el esfuerzo y la gestión, porque si nuestras condiciones no fueran buenas, entonces, ¿qué están haciendo los demás? No es que ellos tienen mejores condiciones… pero no nos ganan (sin nombrar, es una indirecta para Alajuelense)”, soltó con picante.

El debate está abierto: ¿es válida la crítica de Youstin Salas o Saprissa tiene argumentos para defenderse?