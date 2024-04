¿Juega Marcel Hernández ante Alajuelense? Nuevo técnico brumoso nos sacó de dudas

Marcel Hernández será el eje del ataque del Cartaginés. (MAYELA LOPEZ)

No hay mal que por bien no venga y en el Cartaginés intentarán aprovechar el despido de su exentrenador Mario García, para levantarse esta tarde ante Alajuelense, incluso con una gran sorpresa en el once titular.

El técnico Greivin Mora alineó en la titular a Marcel Hernández, un nombre que sonó fuertemente en la fecha anterior al quedar fuera de convocatoria.

Los brumosos jugarán con Kevin Briceño, José Vargas, William Quirós, Diego González, José Quirós, Douglas López, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Dylan Flores, Marcos Ureña y Marcel Hernández.

Mientras en la banca, Kenneth Cerdas volvió a la convocatoria después de mucho tiempo, algo que cuando estuvo el mexicano Mario García era impensado.

El partido entre brumosos y manudos arrancará a las 5 p. m.