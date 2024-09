Juego entre Liberia y Saprissa de este sábado está en peligro, ¿qué sucede en el estadio?

La cancha del estadio Edgardo Baltodano está muy afectada antes del partido de Liberia y Saprissa.

El partido entre Liberia y Saprissa, programado para este sábado a las 5 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, estaría en riesgo por el estado de la gramilla, la cual está empozada en algunas zonas.

El fuerte baldazo que cae en la cabecera del cantón liberiano tiene en duda la mejenga, ya que la cancha ha llevado un montón de agua y no deja rodar la pecosa, según el reporte de Radio Columbia.

Tanto el cuarteto arbitral como los representantes de los equipos salieron a revisar el estado del campo y verificaron que no es bueno ni apto para la práctica del fútbol.

Saprissa ya está en el estadio y está a la espera de noticias. El juego se mantiene en pie, pues aún no dicen lo contrario, pero sí se reporta que la cancha está hecha leña.

Los morados se meterían en un zapato si no se puede jugar, pues no se puede reprogramar para este domingo porque el Monstruo tiene que viajar ese mismo día para Guatemala, donde enfrentará el martes al Antigua por la Copa Centroamericana.

El reglamento del torneo regional exige que los equipos lleguen 48 horas antes de la mejenga, por lo que sino se juega, se tendría que revisar el calendario a ver cuándo se reprograma.

“Las dos partes no quisiéramos competir bajo estas condiciones, según lo que hablé con la gente del Saprissa, la cancha está en muy malas condiciones, seguirá lloviendo y no mejorarán las condiciones. Los drenajes no están funcionando bien, lo mejor es no jugar el partido”, dijo Hanzel Zúñiga, gerente del equipo liberiano sobre el tema.

Josué Ugalde, árbitro central del partido, confirmó que hay zonas del campo que están muy afectadas, que no se ven bien. Por su parte, Octavio Jara, árbitro asistente, confirmó que a las 4:50 p.m. harán una revisión final para determinar si hay juego o no.

“Hay partes del campo que están muy inundadas, otras no tanto, pero vamos a esperar”, dijo Jara.

Liberia, por su parte, en su chat de prensa indicó que el partido iniciaría a las 5:30 p.m.