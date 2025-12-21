Jugador de Alajuelense confesó que tenía dos meses jugando con un menisco roto y deberá operarse

Rashir Parkins, volante de contención de Alajuelense, hizo una sorprendente revelación este sábado, luego de coronarse campeón con los rojinegros sobre una lesión que arrastra.

En declaraciones a FUTV, el futbolista reconoció que tiene casi dos meses jugando con un menisco roto y que deberá operarse pronto y, aun así, con el dolor de la lesión, se mantuvo.

Rashir Parkins contó que tiene una lesión de menisco desde hace dos meses. (JOHN DURAN/John Durán)

“Tenía una lesión por la que, a veces, era mucho el dolor, pero tenía claro que el equipo me necesitaba; con la lesión de Celso no podía quedar afuera y así aguanté”, comentó.

Parkins fue titular este sábado ante el Saprissa, en el que lo dio todo a pesar de las molestias, y reconoció que con tal de ayudar no le importaron los dolores.

“Ahora me tengo que operar y bueno, esperar a ver qué es lo que toca ahora”, indicó.