Jugador de Alajuelense confesó que tenía dos meses jugando con un menisco roto y deberá operarse

Jugador de Alajuelense hizo una impactante revelación luego de coronarse campeón con los erizos sobre una lesión

Por Sergio Alvarado

Rashir Parkins, volante de contención de Alajuelense, hizo una sorprendente revelación este sábado, luego de coronarse campeón con los rojinegros sobre una lesión que arrastra.

En declaraciones a FUTV, el futbolista reconoció que tiene casi dos meses jugando con un menisco roto y que deberá operarse pronto y, aun así, con el dolor de la lesión, se mantuvo.

Rashir Parkins contó que tiene una lesión de menisco desde hace dos meses. (JOHN DURAN/John Durán)

“Tenía una lesión por la que, a veces, era mucho el dolor, pero tenía claro que el equipo me necesitaba; con la lesión de Celso no podía quedar afuera y así aguanté”, comentó.

Parkins fue titular este sábado ante el Saprissa, en el que lo dio todo a pesar de las molestias, y reconoció que con tal de ayudar no le importaron los dolores.

“Ahora me tengo que operar y bueno, esperar a ver qué es lo que toca ahora”, indicó.

