Jugador de Alajuelense fue trasladado de urgencia al hospital tras el clásico

Alajuelense sorprendió este sábado tras confirmar que uno de sus futbolistas fue trasladado al hospital, ante una posible lesión de uno de sus jugadores.

Fernando Piñar fue trasladado al hospital (Prensa Alajuelense)

“Fernando Piñar será trasladado al Hospital Metropolitano para una revisión para descartar una fractura de macizo facial (huesos sobre la nariz) luego del golpe sufrido durante el partido”, indicaron en el chat de prensa de los manudos.

El lateral entró como variante a los 86 minutos y, pese al poco tiempo dentro de la cancha, sufrió un fuerte golpe (codazo) del morado Orlando Sinclair que lo terminó mandando al hospital.

Para Piñar es una situación muy desafortunada, ya que viene de perderse cuatro partidos por una lesión muscular.