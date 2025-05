Jugador de Alajuelense hace gravísima acusación contra Jafet Soto y tiene que ver con la Selección

Aarón Salazar realizó una dura acusación contra Jafet Soto. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Aarón Salazar, defensor de Alajuelense, lanzó una grave acusación contra Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, que le podría parar el pelo a más de uno y tiene que ver con la Selección Nacional.

El rojinegro afirmó, en zona mixta, tras el empate entre manudos y florenses, que el mandamás rojiamarillo amenazó a su compañero Alejandro Bran de que iba a hacer que no lo vuelvan a convocar a la Selección de Costa Rica, porque al final “él manda más” que el seleccionador Miguel Herrera.

Aarón Salazar acusó a Jafet Soto de querer boicotear a Alejandro Bran

“Es válido y se respetan las formas que viene Heredia a hacer su juego, el tema físico, todo lo que quieran hablar afuera en conferencias de prensa y demás me parece excelente, es una final y se juega con todo.

“Lo que no me gustó es algo que le dijeron a Alejandro Bran en el partido, el entrenador de ellos le dijo que se iba a encargar de que él no volviera a la Selección y que él manda sobre lo que diga el entrenador de la Selección, eso no es válido ni justo, que un jugador como Alejandro, que viene haciendo bien las cosas en el club y la Selección, que se le vaya a privar de una oportunidad para seguir creciendo”, fue la denuncia del zaguero.

Durante el partido hubo un momento que se ve que Soto le gritó unas cosas a Bran, así se ve en la transmisión del juego en FUTV, pero no se logra apreciar si es lo que dice Salazar.

A Salazar le replicaron que él es exjugador de Herediano y sabe lo que piensa y dice Jafet, lo que el manudo siente que no cambia nada

“¿Eso hace entonces que esté bien lo que él diga?“, cuestionó. ”No es algo que nos afectara, yo hablé con él al medio tiempo y le dije que siguiéramos de la misma forma que lo estábamos haciendo. Yo estuve en Heredia y sé cómo es él, pero eso no me parece que se diga dentro de un terreno de juego", añadió.