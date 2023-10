Jugador de Alajuelense narra duros momentos que vivió por ataques xenofóbicos ante Herediano

Juan Luis Pérez (19) vivió momentos amargos este miércoles ante Herediano. (JOHN DURAN)

Los ataques xenofóbicos, de racismo e irrespeto lamentablemente no se detienen en el fútbol nacional, ahora el perjudicado fue el defensor de Alajuelense, Juan Luis Pérez, quien además de la de la nacionalidad costarricense tiene la nicaragüense y juega con la selección de ese país.

Este jueves trascendió un video en el que el zaguero afirma que desde el calentamiento y durante el partido de este miércoles ante el Herediano en el estadio Ricardo Saprissa, fue insultado fuertemente.

“Durante el calentamiento y en el transcurso del partido conforme se iba dando, cuando hacía un saque de banda y así me empezaban a gritar paisa, nica muerto de hambre y cosas así.

“Sinceramente no le tomé mucha importancia porque estaba enfocado en el partido, pero me gustaría que tomen nota sobre eso porque el fútbol es para divertirse, hacer unión, no para esas cosas que son muy feas, tal vez uno no habla mucho de eso ni lo toma a mal porque no me gusta ser polémico, pero sí me gustaría que se quite todo eso”, comentó.

Juan Luis estuvo jugando como lateral izquierdo en la mejenga ante los florenses, por lo que estuvo del lado de la banda todo el partido, con lo que quedaba muy cerca de los aficionados y algunos que apoyaban al Team sobresalieron por su mala educación.

Juan Luis Pérez denunció ataques xenofóbicos en el partido ante Herediano

Juan Luis Pérez juega con la Selección de Nicaragua desde el año pasado.

Al defensor lo que le da más pena es que sean ticos los que hagan eso, pues el nació en Costa Rica y hasta estuvo en proceso de selecciones y fue después que por herencia familiar decidió jugar con la selección mayor pinolera.

“Yo nací acá, estuve en el inicio del proceso rumbo a Catar, inclusive, he hecho toda mi vida acá, nunca he vivido en otro lado. Yo decidí representar a Nicaragua, lo cual hago con todo el amor porque mi papá es de allá y tengo una parte de allá, pero es algo que sí quería señalar porque es muy feo no solo para mí, sino para otras personas.

“Ahora pasó conmigo y ha pasado en otros estadios con otros jugadores a los que les han dicho otras cosas y en ningún caso está bien. Quiero decirle a todas las aficiones de diferentes clubes que por favor no inciten a la violencia, que eso no es bueno para el fútbol ni para nadie”, agregó.

Pérez finalizó mandó un mensaje a la afición manuda que ellos por favor den el ejemplo, que dejen de lado ese tipo de actitudes y enfoquen solo en apoyar al equipo y no denigrar a otros por ser un rival.

En este partido, lamentablemente, también los aficionados manudos le gritaron a Orlando Galo insultos refiriéndose al tema del doping que vivió el volante florense.