¿Jugador de Cartaginés se burló del Herediano tras la eliminación de los florenses?

Douglas López, volante del Cartaginés, dejó mucho qué pensar con una publicación que realizó en su cuenta de Instagram la cual era una clara indirecta dirigida a la eliminación del Herediano tras la primera fase del Apertura 2025.

La picante frase de la publicación de Douglas López

El blanquiazul compartió una historia de un aficionado en la que salían los jugadores brumosos en el estadio Fello Meza junto a la frase “Ninguno pudo con él”, la cual se identifica históricamente a los florenses.

La situación se pica más dado que Douglas llegó del Team antes de irse a la Ciudad de las Brumas, equipo al que pertenecía cuando fue elegido para disputar el mundial de Catar 2022, lo que dejó a los rojiamarillos aún más enojados.

Douglas López compartió esta historia con una indirecta evidente para el Herediano. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Douglas borró la publicación

Un rato más tarde, el jugador borró la publicación, pero para entonces en redes sociales y grupos de aficionadoa la historia ya circulaba, por lo que no hubo como quitarse.

Esta es la primera vez que los florenses quedan afuera de una segunda ronda en 17 años, por lo que aficionados y ahora hasta rivales se han dado gusto tirando fuego.

