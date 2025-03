Jugador del Galaxy le bajó muy feo el piso al estadio Fello Meza tras perder contra el Herediano

En el Galaxy se quejaron que el estado de la gramilla del Fello Meza no dejó hacer su mejor juego. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

La derrota de Los Ángeles Galaxy ante el Herediano este miércoles por la Copa de Campeones de Concacaf dejó bien ardidos a varios jugadores del cuadro gringo que se excusaron hasta en la cancha para no darse por menos.

Carlos Emiro Garcés, defensor colombiano del cuadro galáctico, dijo tras la mejenga en Cartago que el estado de la gramilla los perjudicó para poder hacer el juego que acostumbran.

“La verdad fue un buen partido, Herediano es un muy buen equipo, la verdad, pero creo que el campo de juego no ayudó, no quiero que suene como una excusa, pero el campo no dejó ver un mejor partido”, destacó.

Sobre la gramilla del Fello Meza recientemente han habido pocas quejas, es una de las mejores canchas naturales, motivo por el que equipos como Herediano y Saprissa lo eligieron recientemente para jugar como locales.

“El terreno de juego no dejó desarrollar el estilo de juego nuestro, nos costaba mucho en las salidas, salir con balón dominado, pero reconocemos que Herediano es un muy buen equipo”, comentó.

Garcés afirmó que el partido de vuelta, el próximo miércoles, será muy diferente, por estar en su casa y recalcó que es una cancha que sí se presta para desarrollar su estilo.