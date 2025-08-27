Jugador del Motagua picó a los morados con esta celebración tras eliminación del Saprissa

Los jugadores del Motagua celebraron la clasificación a la ronda de la Copa Centroamericana conseguida en Tibás (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los jugadores del Motagua se dieron una gran fiesta luego de que este martes eliminaron al Saprissa en su casa en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

En el Ciclón celebraron en grande el pase desde los camerinos de la Cueva con un video publicado por el periodista hondureño Gustavo Roca en el que se ve una pura fiesta.

Además uno de sus jugadores, Cristopher Meléndez dejó la gramilla morada haciendo diversos gestos en los que expresa a la afición “que se callen” y la seña de que “los mandaron a dormir”, apenas para picar más el ambiente.

El lateral derecho fue de los futbolistas que más salió sacando pecho, durante el partido tuvo muchos roces con los morados y hasta le coqueteó a la tarjeta roja.

Búho, como le apodan al catracho, se fue haciendo gestos por varios metros, en un estadio que no podía estar más caliente, pero no con el equipo rival, sino con los jugadores locales.

