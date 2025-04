Jugadores de Alajuelense tomaron una decisión relacionada con el Mundial de Clubes

Los jugadores de Alajuelense son claros que su responsabilidad es estar metidos y concentrados en jugar más allá de la opción de ir al Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Alajuelense están en alerta por la posibilidad de asistir al Mundial de Clubes, un tema del que todos los días salen noticias, versiones y opiniones de diversas partes alrededor del planeta.

Mientras que figuras como abogados o directivos rojinegros han hablado largo y tendido del tema, los jugadores son los que se han mantenido más al margen, a pesar de que si el club consigue su objetivo, serán ellos los verdaderos protagonistas.

Tratar de concentrarse en el día a día, en los partidos, no dejarse llevar por todo la información positiva o negativa que sale ha sido parte de los retos y el enfoque que se les exige como futbolistas.

Todos reconocen que es una ilusión inmensa poder estar en un torneo de esa naturaleza con los mejores equipos del mundo, pero hasta que no haya nada claro, es mejor ni darle mucha mente.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, que es trabajar en la cancha. Obviamente es una ilusión, sería algo lindo para nosotros, pero al final no somos los que tomamos las decisiones, ni sabemos qué va a pasar, tenemos que darlo todo en la cancha y seguir haciendo las cosas bien”, opinó Alexis Gamboa.

Anderson Canhoto es claro que la ilusión de ir a un Mundial de Clubes es algo muy grande. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Anderson Canhoto es otro que se fue por la misma línea, en un camerino en el que reina la prudencia en el tema.

“Sabemos que es un gran torneo, que todos quieren estar ahí, si tenemos la chance de estar allí, así lo haremos. Las personas que están trabajando en esto lo están haciendo muy duro, porque es una gran posibilidad para el club, pero al final, nosotros nos concentramos en partido a partido, en seguir concentrados en nuestro torneo que es lo que nos toca”, indicó.

Ronald Matarrita señaló que más allá de la ilusión que obviamente les genera, sabe que los manudos deben derrotar otros rivales más allá de la cancha o los escritorios para meterse al mundial. En su caso afirma que se mantiene lejos de noticias y redes sociales en general, no solo por este tema en particular.

“Al final yo no veo muchas redes sociales, en este último tracto de mi vida he intentado estar lo más lejos y concentrarme mucho en lo que es realmente importante. Por otro lado, eso le toca a ustedes (prensa), sacar sus conclusiones de qué pasará, nosotros estamos concentrados en hacer nuestro trabajo, si se da bien, sino, no contábamos con eso antes de, entonces indiferentemente si se da o no, estamos siempre atentos a lo que se venga”

Rónald Matarrita es claro que la parte política es un tema que Alajuelense debe combatir para ir al Mundial de Clubes. (Prensa Alajuelense)

“Sería una ilusión supergrande llegar ahí, pero también entedemos que hay muchas cosas sobre la mesa, muchos intereses y nosotros como jugadores tenemos que estar tranquilos para que ellos se concentren en lo que debe”, opinó.

Los rojinegros esperan la audiencia del 23 de abril que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) les dará en el que expondrán su caso del porque son merecedores de ir al certamen en lugar del León de México.