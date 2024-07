Kendall Waston salió como los diablos tras derrota contra Sporting y dijo qué es lo que le pasa al Saprissa

Kendall Waston, defensa del Saprissa, salió bastante molesto luego de la derrota 3-1 del Monstruo en el primer partido del torneo contra Sporting.

Kendall Waston y el resto de jugadores del Deportivo Saprissa salieron visiblemente molestos, luego de caer ante Sporting. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El capitán morado aseguró que si quieren alcanza el pentacampeonato, van a tener que mostrar cambios importantes de ahora en adelante.

Durante una entrevista tras el partido, Gustavo López, periodista de Tigo Sports le cuestionó al defensa si existe un factor común en las últimas dos derrotas consecutivas que ha sufrido la S: la Recopa y este partido.

“Pues en lo interno claro que lo sabemos y lo vamos a hablar, no voy a exponerlo aquí. Pero lo hemos hablado y no puede seguir sucediendo. No es como que es algo táctico, es meramente algo nuestro dentro de la cancha, tenemos que salir con más coraje, con más ganas.

“Uno quiere buscar la explicación para el partido de hoy y los goles que concretaron, y la verdad es que son circunstancias del partido, las cuales no podemos dejar que sigan sucediendo, porque no queremos en las últimas fechas pulsearla para clasificar”, explicó Waston.

Pese a que se venía un poco molesto, Kendall se mostró positivo sobre el futuro del Saprissa.

“Ojalá que en el siguiente partido podamos sacar ese enojo que tenemos de una buena manera y sacar el resultado”, concluyó.