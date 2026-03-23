Kendall Waston se acerca a una cifra de goles que es insólita para un defensa

Kendall Waston habría llegado a 96 goles en su carrera como futbolista. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Kendall Waston volvió a decir presente en el marcador este domingo, en el estadio Carlos Ugalde de San Carlos, con un gol que va mucho más allá de simplemente abrir el marcador al minuto 40.

Kendall Waston roza una cifra histórica como defensor

Según datos mencionados en la transmisión de Radio Columbia, el zaguero morado alcanzó los 96 goles en su carrera, quedando a solo cuatro anotaciones de llegar a los 100, una marca totalmente atípica para un futbolista en su posición.

“Un golcito más y por ahí alguien me contó que estoy a cuatro de cumplir cien, no sabía ese dato y gracias a Dios podemos aportar, lo más importante es el gane, pero siempre cuando uno se suma al ataque y anota, es gratificante”, comentó el defensor.

“A veces me pongo a pensar cuántos goles son el promedio por temporada y he tenido campañas en las que he sumado más de cinco o siete. Para uno como defensa su prioridad es defender, pero cuando va al ataque queda esa arma de ayudar al equipo”, añadió.

Kendall Waston es el defensa goleador del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un gol poco habitual que sorprendió a todos

La mayoría de anotaciones de Waston han sido de cabeza, aprovechando su potencia aérea; sin embargo, esta vez cambió el guion.

El defensor cerró una jugada como un delantero nato y definió con el pie, algo poco común en su repertorio.

“Este tipo de goles no son lo usual, tal vez uno siempre va como a la segura, a meterle la jupota, pero cuando ya llega al pie, el ratoncillo en la cabeza le dice a uno: ‘ayayayay qué voy a hacer’, pero gracias a Dios se anota y puede llegar”, explicó.

Una victoria de peso en una cancha complicada

Más allá del gol, Waston también resaltó el valor del triunfo ante los Toros del Norte, en una plaza que históricamente ha sido compleja.

“Es una victoria que sabe muy rico porque es una cancha muy complicada, San Carlos juega muy bien bajo el mando de Wálter, que todos saben muy bien su idea de juego", sentenció la Torre.