Kenneth Tencio espera sellar boleto para Olimpiadas de París 2024

Kenneth Tencio tiene altas expectativas para clasificar a París 2024. (Alonso Tenorio)

Uno de los atletas que más expectativas genera de cara a las Olimpiadas de París 2024 se trata del rider Kenneth Tencio, quien ya está a la vuelta de los eventos que lo pueden meter en estas importantes justas.

Dos eventos, uno en Shanghái, China y otro en Hungría serán en los que el ciclista brumoso y radicado en Jacó dé el paso que espera cerrar con el boleto. La prueba en China será del 23 al 26 de mayo.

Posteriormente, la prueba europea será en junio y allí los mejores seis pasarán a Olimpiadas.

“La expectativa está altísima, me siento muy bien y contento, todas estas actividades previo al viaje en Shanghái me suben muchísimo la motivación porque me recuerda todo el impacto que se genera en la sociedad a través del deporte. Física y mentalmente estoy muy bien y eso es importante.

“Tengo muchas herramientas que no tenía para la edición anterior (de Juegos), eso me ha ayudado mucho en mi manera de andar en bici, tenemos más cosas que aferrarnos para conseguir un buen objetivo”, destacó en declaraciones a La Teja.

Para esta ocasión, la gente está mucho más metida con Tencio luego de ver los buenos resultados en Tokio, donde arañó la medalla de bronce y quedó apenas a un pasito de conseguirlo.

“Por un lado, está ese respaldo grandísimo, saber que la gente confía en mí, hace que se refuerce la fe que tengo de lograr este objetivo, por otro lado, también está esa presión que tengo de no defraudarlos y que genera esos nervios de hacer un buen trabajo.

“Más allá de eso, lo veo como un respaldo que si ellos confían en mí y todos están viendo el esfuerzo, que las empresas confíen en nosotros y nos apoyen, porque así generan más rocas para aferrarnos y conseguir ese objetivo”, explicó.