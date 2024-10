Kevin Cabezas revela lo que sintió cuando vio la lesión de Dani Carvajal, del Real Madrid

Kevin Cabezas se siente muy optimista sobre cómo va su recuperación tras una fractura para volver en unos meses con Alajuelense. Foto Albert Marín

Kevin Cabezas, volante de Alajuelense, sufrió hace poco más de un mes una de las lesiones más rudas que hemos visto en mucho tiempo en Costa Rica al pasar por una fractura de tibia y peroné.

Las imágenes del miércoles 4 de setiembre fueron realmente dramáticas; un planchetazo de un jugador de Escorpiones de la Liga de Ascenso, le ocasionó un grave daño al volante rojinegro. Más tarde se confirmaría que la lesión lo tendría cuatro meses fuera.

En sus redes sociales el futbolista ha mostrado, en algunas ocasiones, cómo va su recuperación la cual para muchos, incluido él mismo, marcha de manera sorprendente, al punto que ya está haciendo trabajos de gimnasio, algo sumamente atípico después de tan poco tiempo.

Kevin Cabezas conversó con La Teja sobre el difícil momento que atravesó con su lesión y el optimismo que mantiene para el futuro. El jugador reveló que, de alguna manera, se siente “afortunado” al comparar su situación con la lesión del español Dani Carvajal, ocurrida la semana pasada.

“Vi lo que le pasó y, sinceramente, me siento un poco afortunado porque, en mi caso, fue una fractura de hueso. El hueso se une con lo que me pusieron y, aunque lleva su proceso de recuperación, es algo más manejable. Las lesiones de ligamentos o meniscos, como la de Carvajal, son mucho más delicadas y complejas. A pesar de lo duro que fue, siento que dentro de lo malo tuve un poco de suerte”, explicó.

Dani Carvajal sufrió una brutal lesión hace una semana, Tomado de YouTube

Las imágenes del defensor del Real Madrid sufriendo una triple rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo de la pierna derecha son impactantes. Para Kevin, ver a Dani Carvajal retorciéndose de dolor y derramando lágrimas le trajo muchos recuerdos de su propia experiencia.

Para el futbolista merengue por los próximos ocho meses o más no hay nada que hacer, mientras Kevin le agradece mucho al cielo que en su caso ninguna artería, músculo o nada se lastimara, lo que fueron grandes noticias para poder acelerar su recuperación.

A los 28 días de la fractura, Kevin Cabezas ya hacía ejercicios en el CAR de Alajuelense.

“No solo la gente de afuera, yo también estoy sorprendido de la evolución que ha sido tan rápida, que todo va muy bien de momento. Hay muchas cosas de este tipo de lesiones que no son tan buenas, y otras que han sido bastante buenas, pero la verdad, estoy muy contento de como me voy recuperando.

“Tuve un poquito de suerte con la fractura, porque el hueso no se desplazó; entonces no hizo tanto daño, no afectó músculo ni tendones, y todo ese tipo de cosas que hay por ahí. Un día me desperté y dije ‘voy a intentar caminar’ y me sentí muy bien, caminé bastante dentro de lo que cabe. A partir de eso les comuniqué a los fisioterapeutas cómo me sentía y nos pusimos a probar.

“Lo grabé de una vez porque me sorprendió y yo quería mostrar a la gente que, a pesar que fue algo tan grave y severo, creo que va muy bien”, explicó.

A los 28 días desde sufrió la fractura fue que subió ese video y tres días después ya dejó las muletas, todo con la supervisión y apoyo del departamento médico y físico de los manudos, otros que también están sorprendidos.

“Ellos me han dicho que es es bastante rápido la evolución que he tenido; no se sorprenden de cierta parte, porque como han estado tan cerca de todo lo que ha estado pasando y cómo se ha ido comportando, creo que es por su trabajo. Gracias a ellos estoy donde estoy hoy, lo que habla de algo muy importante sobre la labor que ellos hacen en el CAR”, comentó.

Algo vital para el jugador también fue la parte mental, la actitud y la manera cómo asumió la situación, lo que también ayudó mucho en este proceso de recuperación.

“Cualquier persona que se echa a morir, todavía estaría echado en una cama, pero desde antes de la operación hice paz conmigo mismo de lo que me había pasado, acepté lo que me tocó, que es parte del fútbol y de la vida. Eso fue algo muy importante de lo que me ha hecho sentirme bien.

“No te voy a decir que todos los días han sido superbonitos, porque ha habido momento muy difíciles, pero soy una persona que se caracteriza porque, a pesar de la adversidad, siempre va y lo intenta, soy positivo e intento trabajar. Mentalmente, me he sentido muy bien la mayoría de los días y eso abarca lo que viene adelante, que es una recuperación más fuerte, diferente en lo que me sigue”, opinó.

A pesar de lo positivo que se ve el panorama, él no quiere tirar campanas al vuelo, su regreso estaría para mediados de enero del 2025 y si se diera antes, lo cual siente como una posibilidad, pues genial, pero tampoco va a forzar nada, ya que de todas maneras, se ha sentido muy afortunado.