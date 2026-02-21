Kevin Jiménez atacó a Gustavo López: “Es famoso por hacer payasadas”, ¿qué pasó?

El periodista Kevin Jiménez atacó como nunca y con mucha dureza a Gustavo López, periodista de Teletica Deportes, a quien lo tachó de que se hizo famoso por “hacer payasadas”.
En su cuenta de Twitter, un usuario le pidió a Kevin su opinión, luego que en esa misma red social, TD Más subió un clip en el que aparece López afirmando que a su colega lo utilizaron o “se dejó utilizar” para “joder” a Alexandre Guimaraes ante un posible regreso a la Sele.
“Yo no lo podría aseverar, pero podría ser”, dejó la puerta abierta Tavo.
Jiménez negó con un no a la pregunta que hizo TD Más con el clip, preguntando si lo habían utilizado para afectar las opciones de Guima.
¿A @KevinJimenezCR lo utilizaron para joder a "Guima" ? pic.twitter.com/aLoDBTaz3Q— TD Más (@tdmascrc) February 21, 2026
A Kevin le recordaron que es la segunda vez que Tavo le tira, por lo que ahí es cuando el joven comunicador se destapó y se le fue a los tobillos.
“Cuando algún periodista serio y que se dedique a informar diga algo sobre mi ahí sí jaja. Recuerden que @Gustavolopezca se hizo conocido por hacer “payasadas” o eventos jocosos, su carrera nunca ha sido conocida por hacer periodismo serio.
“Es el mejor en lo que hace, es extraordinario en cancha, en ambiente y en esas cosas. Yo soy fan de su trabajo, pero el aporte en periodismo informativo es nulo.
“Cada quien en su charco, a mí no me verán haciendo payasadas, en eso él no tiene competencia. Por ejemplo, imagino que tendrá que desmentir lo que acaba de decir de Catalina, que según mis fuentes ya lo llamaron para que desmienta una información más que dio ”, atacó sin piedad a una de las máximas figuras de Teletica.
La Teja le escribió a López a pedirle su opinión sobre estas palabras, pero no quiso hacer ningún comentario al respecto.